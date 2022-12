യുവതിയെ നരബലി നടത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം; അന്വേഷണം വഴിമുട്ടി

തിരുവല്ല∙ യുവതിയെ നരബലി നടത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തില്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം വഴിമുട്ടി. യുവതിയെ പൊലീസിന് ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെടാനായില്ല. കുറ്റിപ്പുഴയിലെ വീട്ടിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. അതേസമയം, ഇടനിലക്കാരി അമ്പിളിയും മന്ത്രവാദിയും മദ്യവും എംഡിഎംഎയും ഉപയോഗിച്ചെന്ന് യുവതി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. വിവരം പുറത്തുവിട്ടാല്‍ ലഹരിക്കേസില്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അവർ പറഞ്ഞു. പൊലീസിനെ പേടിയാണ്. പൊലീസ് വിളിച്ചാല്‍ ഫോണെടുക്കില്ലെന്നും യുവതി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

ഡിസംബർ 8നാണ് സംഭവം. ഭർത്താവുമായുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പൂജ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി അമ്പിളിന കൊടക് സ്വദേശിനിയെ കുറ്റിപ്പുഴയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. പൂജയ്ക്കായി 20,000 രൂപയും വാങ്ങിയിരുന്നു. രാത്രി 12 മണിയോടെ വടിവാളെടുത്ത് സ്ത്രീയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

വീടിന്റെ പുറത്ത് എത്തിയ ആളോട് രക്ഷിക്കണമെന്നു പറയുകയും പുലരും വരെ ഇയാളോടൊപ്പം ഇരുന്ന ശേഷം കൊച്ചിയിലേക്കു മടങ്ങുകയുമായിരുന്നു. ഭയന്നു പോയ ഇവർ സ്വദേശമായ കുടകിലേക്കു പോയി. കൊച്ചിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് വിവരം പറഞ്ഞതോടെയാണു സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. മുൻപും പൂജയ്ക്കായി ഈ വീട്ടിലെത്തിയതായി സ്ത്രീ പറയുന്നു.

