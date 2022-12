ലഹരിവിരുദ്ധ ക്യാംപയ്നിടെ കേസുകളിൽ പ്രതികളായി അണികളും: നടപടിക്ക് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ പാർട്ടിയിൽ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി സിപിഎം നേതൃത്വം. നേതാക്കളിലും അണികളിലും ചിലർ പാർട്ടി കടമകൾ മറക്കുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഘടനാ രംഗത്തെ അടിയന്തര കടമകൾ എന്ന പേരിൽ രേഖ ചർച്ച ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

തുടർഭരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനത്തോടുള്ള പെരുമാറ്റ രീതി നിര്‍ദേശിച്ചും വർധിക്കുന്ന ബൂർഷ്വാ പ്രവണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തും തെറ്റു തിരുത്തൽ രേഖ നേരത്തെയുണ്ടെങ്കിലും ലഹരി ഉപയോഗം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ രേഖ അടിയന്തരമായി പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തത്. ലഹരിക്കെതിരെ ക്യാംപയിനുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെ ചില പാർട്ടി അണികൾ ലഹരി കടത്തിൽ പ്രതിയാകുന്നതും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതും പാർട്ടി ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്

തുടർഭരണം എന്തിനുമുള്ള അധികാരമായി കാണുന്ന പ്രവണത ചിലയിടങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ. തുടർഭരണത്തിൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടരുതെന്ന ചിന്തയിലാണ് കടുത്ത നടപടികളിലേക്കു പാർട്ടി കടക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

പാർട്ടി നിലപാടുകളിൽ അതീവ കാർക്കശ്യം പുലർത്തുന്ന എം.വി.ഗോവിന്ദൻ നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ളപ്പോൾ നടപടികളുടെ മൂർച്ഛ കുറയാനിടയില്ല. താഴേത്തട്ടിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തന രേഖ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. പാർട്ടിയിലെ യുവ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരു വിഭാഗം തെറ്റായ പ്രവണതകളിലേക്ക് പോകുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. സമൂഹത്തിലെ അപചയങ്ങൾ പാർട്ടിയെയും ബാധിച്ചതായി നേതൃത്വം കരുതുന്നു. പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകള്‍ കടമെടുത്താൽ ബൂർഷ്വാ പ്രവണതകൾ പാർട്ടിയിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്നു.

പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിൽ മദ്യപാനശീലം വർധിക്കുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തലുകളിലൊന്ന്. താഴെത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തകർപോലും വലിയ രീതിയിൽ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതായ പരാതികളും നേതൃത്വത്തിനു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര ഉന്നതനായാലും നടപടികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്ന സന്ദേശമാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. രേഖയിലെ നിർദേശങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടും.

English Summary: CPM to take strict action on members indulged in drug cases