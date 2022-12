നിദയുടെ മരണം: ആരോപണം സൈക്കിൾ പോളോ ദേശീയ ഫെഡറേഷനെതിരെ

നാഗ്പുർ∙ സൈക്കിൾ പോളോ താരം പത്തുവയസ്സുകാരി ഫാത്തിമ നിദ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെത്തുടർന്നു ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരോപണം ദേശീയ ഫെഡറേഷനെതിരെ (സൈക്കിൾ പോളോ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ). ദേശീയ ഫെഡറേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയില്ലെന്ന് കേരള സൈക്കിൾ പോളോ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഇ.കെ. റിയാസ്. ബിഎംഎസ് (ഭാരതീയ മസ്ദൂർ സംഘ്) ഓഫിസിൽ മൂന്നുദിവസം തങ്ങി. ഇപ്പോഴും അവിടെയാണ് താമസം. ഭക്ഷണവും നൽകിയില്ല. നാഗ്പുരിലെ താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും 50,000 രൂപ പണം അടച്ചിരുന്നുവെന്നും റിയാസ് ആരോപിച്ചു.

അമ്പലപ്പുഴ കാക്കാഴം സ്വദേശിനി ഫാത്തിമ നിദ ഷിഹാബുദ്ദീനാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. ഏഴരപ്പീടിക പുറക്കാടൻ സുഹ്റ മൻസിലിൽ ഷിഹാബുദ്ദീന്റെയും അൻസിലയുടെയും മകളാണ്. ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി പലതവണ ഛർദിച്ച കുട്ടിക്ക് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സുമാർ മരുന്ന് നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകുന്നതിനു മുൻപാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. കുത്തിവയ്പെടുത്തപ്പോൾ അലർജിയുണ്ടായതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത്.

ഡോക്ടറെ കാണാൻ താമസസ്ഥലത്തുനിന്ന് 100 മീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ആശുപത്രിയിൽ കോച്ച് ജിതിനും ടീമിലെ മുതിർന്ന വനിതാ അംഗത്തിനും ഒപ്പം നടന്നെത്തിയ കുട്ടിയാണ് കുത്തിവയ്പിനു പിന്നാലെ കുഴഞ്ഞുവീണത്. ഉടൻ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. മൃതദേഹം നാഗ്പുർ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു മാറ്റി. ഇന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും. ചികിത്സപ്പിഴവുണ്ടെന്നു കോച്ച് ജിതിൻ ആരോപിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കേരളത്തിലെ രണ്ട് സൈക്കിൾ പോളോ അസോസിയേഷനുകളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് നിദ നാഗ്പുരിലെത്തിയത്. കോടതിവിധി നേടി നാഗ്പുരിൽ എത്തിയ ഈ അസോസിയേഷന് ദേശീയ ഫെഡറേഷന്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാൽ താമസവും ഭക്ഷണവും ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല.

English Summary: Allegation against Cycle Polo Federation Of India in Nida Shihabuddeen's death