നിദയുടെ മരണം: ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുന്നു; കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകാൻ അനുമതി

കൊച്ചി∙ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടർന്നു ചികിത്സപ്പിഴവിൽ സൈക്കിൾ പോളോ കേരള ടീം അംഗം പത്തുവയസുകാരി നിദ ഫാത്തിമ മരിച്ച സംഭവം ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അഭിഭാഷകർ. അസോസിയേഷന് അംഗീകാരം ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് കോടതിയുടെ ഉത്തരവു വാങ്ങി എത്തിയ ടീമിനു ദേശീയ ഫെഡറേഷൻ അംഗീകാരം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ താമസവും ഭക്ഷണവും ഒരുക്കിയില്ലെന്ന വിവരം അഭിഭാഷകർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകർക്ക് അനുമതി നൽകി. അഭിഭാഷകരുടെ ഹർജി ജസ്റ്റിസ് വി.ജി. അരുണ്‍ ഉച്ചയ്ക്കു പരിഗണിക്കും.

ആലപ്പുഴ കാക്കാഴം പുറക്കാടൻ സുഹ്‍റ മൻസിൽ ഷിഹാബുദീന്റെ മകൾ നിദ ഫാത്തിമയാണ് മരിച്ചത്. പലതവണ ഛർദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി എത്തിയ പെൺകുട്ടി മരുന്നു കുത്തിവച്ചതിനു പിന്നാലെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

മൽസരത്തിനായി കോടതി വിധി തേടി നാഗ്പൂരിലെത്തിയ കേരള ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെയുള്ള ബിഎംഎസ് ഓഫിസിലാണ് താമസിച്ചത്. സംഘത്തിലെ 29 പേരും ഒരേ ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചതെങ്കിലും നിദയ്ക്കു മാത്രമാണ് ഛർദി അനുഭവപ്പെട്ടത്.

English Summary: High Court to intervene in Cycle polo athlete death in Nagpur