കോഴിക്കോട് ∙ കേരളത്തിലേക്ക് എംഡിഎംഎ, എൽഎസ്‍ഡി തുടങ്ങിയ മാരക സിന്തറ്റിക് ലഹരിമരുന്നുകൾ മൊത്തമായി വിൽപനയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഘാന പൗരൻ വിക്ടർ ഡി.സാബാ പിടിയിൽ. ബെംഗളൂരിവിൽവച്ച് 150 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി നടക്കാവ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.കെ.ജിജീഷ് ആണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോഴിക്കോട് കെഎസ്‍ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നവംബർ 28ന് 58 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ച കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണത്തിലാണു വിക്ടർ പിടിയിലായത്.

കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളാണ് ഇയാളിൽനിന്ന് എംഡിഎംഎ മൊത്തമായി വാങ്ങി കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകളും കോളജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നു കണ്ടെത്തി. ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കു വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവ എത്തിച്ചതെന്നാണു നിഗമനം. കെ.മുഹമ്മദ് റാഷിദ് (26), അദിനാൻ (26) എന്നിവരാണു കഴിഞ്ഞദിവസം അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണു രാജ്യാന്തര ലഹരിക്കടത്തിലെ കണ്ണികളിലൊരാളായ ഘാന സ്വദേശിയെപ്പറ്റി സൂചന ലഭിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala Police nab Ghana native from Bengaluru, one of the major links international drug racket