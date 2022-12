പത്തനംതിട്ട∙ ബഫര്‍സോണ്‍ വിഷയത്തില്‍ വനംവകുപ്പിനെതിരെ എരുമേലിയിലും പമ്പാവാലിയിലും ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ പ്രതിഷേധം. പമ്പാവാലിയില്‍ വനം വകുപ്പ് ഓഫിസിന്റെ ബോര്‍ഡ് സമരക്കാര്‍ പിഴുതുമാറ്റി. ബോര്‍ഡ് കരി ഓയില്‍ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉപഗ്രഹ സര്‍വേയിലും വനംവകുപ്പിന്‍റെ ഭൂപടത്തിലും രണ്ട് വാര്‍ഡുകള്‍ വനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വനംവകുപ്പിനെതിരെ നാട്ടുകാര്‍ തിരിഞ്ഞത്. ഏയ്ഞ്ചല്‍വാലിയിലെ നാട്ടുകാരും പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്.



English Summary: Map marked two wards as forest; protest in pambavalley