മാസ്ക് ധരിച്ച് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തുടരും: കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമാകുന്നവരെല്ലാം മാസ്ക് ധരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്. തുടർനീക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നേതൃയോഗം ചേരും. അതേസമയം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ കത്തിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വാക്പോര് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തുടരുകയാണ്.

ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഡൽഹി അതിർത്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഇരിക്കെയാണ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെല്ലുവിളി ആയത്. യാത്രയിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര നിർത്തിവയ്ക്കണം എന്നുമാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയുടെ നിർദേശം. ഭാരത് ജോഡോയ്ക്ക് മാത്രം നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് വന്ന് യാത്ര തടയാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമം ഫലം കാണില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മറുപടി. യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാം മാസ്ക് ധരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര മാർഗരേഖ ഇറങ്ങിയാൽ അത് പാലിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു.

യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാതലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി യാത്ര നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം. അതേസമയം ഹരിയാനയിലെ ഖേർലി ലാലയിൽ വച്ച് ഡിഎംകെ നേതാവ് കണിമൊഴി യാത്രയുടെ ഭാഗമായി.

