ന്യൂയോർക്ക്∙ ഫെയ്സ്ബുക് ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ മറ്റ് കമ്പനികളെ അനുവദിച്ചതിനെതിരായ കേസ് 6008 കോടി രൂപ നല്‍കി ഒത്തുതീര്‍ക്കാന്‍ മെറ്റ. കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്ക ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഫെയ്സ്ബുക് ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ വാണിജ്യ – ഗവേഷണാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് വന്നത്.

8.70 കോടി ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഫെയ്സ്ബുക് മറ്റ് കമ്പനികള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ നല്‍കിയത്. 2018ല്‍ ഈ വിവരം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റ നിയമനടപടികള്‍ നേരിടുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച യുഎസ് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച സെറ്റില്‍മെന്റ് രേഖയിലാണ് നഷ്ടപരിഹാര സന്നദ്ധതയും തുകയും മെറ്റ അറിയിച്ചത്.

English Summary: Facebook parent Meta to pay $725 million to settle lawsuit relating to Cambridge Analytica