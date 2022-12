കാർ പരിശോധനയ്ക്കിടെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ചാവേറാക്രമണം: പൊലീസുകാരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ ചെക്പോയിന്റിലുണ്ടായ കാര്‍ബോംബ് സ്ഫോടനത്തില്‍ പൊലീസുകാരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പരിസരത്തും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാറില്‍ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്‍ലാമാബാദ് ഓപ്പറേഷന്‍സ് പൊലീസ് മേധാവി സൊഹെയ്ല്‍ സഫര്‍ പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക സമയം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.15നായിരുന്നു സ്ഫോടനം.

പുരുഷനെ കാറിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കി പരിശോധിക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു സ്ഫോടനം. പരുക്കേറ്റവരില്‍ 4 പൊലീസുകാരുമുണ്ട്. പാക്ക് താലിബാന്‍ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. പാക്ക് തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ പ്രധാനകേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാകണം ഭീകരര്‍ എത്തിയതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി റാണാ സനാവുല്ല പ്രതികരിച്ചു.

പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തിനു സമീപമായിരുന്നു സ്ഫോടനം. പാര്‍ലമെന്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സര്‍ക്കാര്‍ മന്ദിരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണിത്. ഇസ്‍ലാമാബാദില്‍ തെഹ്‍രീക്–ഇ–താലിബാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഭീകരര്‍ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് പൊലീസ് പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കി.

English Summary: One policeman killed in suicide blast in Islamabad