യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് റഷ്യ ശ്രമിക്കുന്നത്: വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ

മോസ്കോ∙ യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് റഷ്യ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ. ഇതിൽ നയതന്ത്രതലത്തിലെ പരിഹാരം ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു. ഫെബ്രവരു 24നാണ് യുക്രെയ്നിലേക്ക് റഷ്യൻ പട്ടാളം അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്.

‘‘യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആകാമോ അത്രയും നല്ലത്’’ – പുട്ടിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു താൽപര്യം പോലും പുട്ടിൻ ഇതുവരെയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ജോൺ കിർബി പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്ൻ ജനതയ്ക്കുമേൽ വീണ്ടും ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനാണ് പുട്ടിന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒത്തുതീർപ്പിനു തയാറാണെന്നു റഷ്യ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ യുക്രെയ്ന്റെ തിരിച്ചടിയിൽ പതറിപ്പോയ സേനയ്ക്ക് വീണ്ടും കാര്യക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സമയം നേടാനാണ് റഷ്യയുടെ ശ്രമമെന്നായിരുന്നു യുക്രെയ്ന്റെ നിലപാട്.

