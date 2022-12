സിക്കിമിൽ സേനാവാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; 16 സൈനികർ മരിച്ചു

ഗ്യാങ്ടോക്∙ സിക്കിമിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ 3 സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 16 സൈനികർ മരിച്ചു. പരുക്കേറ്റ 4 സൈനികരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. വടക്കൻ സിക്കിമിലെ സേമയിൽ സൈനികരുമായി പോയ വാഹനം കൊക്കയിലേക്കു മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

മലയിടുക്കിലെ ചെരിവിൽനിന്ന് സൈനികരടങ്ങുന്ന വാഹനം കൊക്കയിലേക്കു മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെന്നും പരുക്കേറ്റവരെ വേഗം തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ചട്ടെനിൽനിന്നു താങ്ങുവിലേക്കു പുറപ്പെട്ട 3 സൈനിക വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് അനുശോചിച്ചു. മരണപ്പെട്ടവർ നൽകിയ സേവനത്തിൽ രാജ്യം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും പരുക്കേറ്റവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നു അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

