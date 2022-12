സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ അവഗണിച്ച് സിപിഎം ജില്ലാനേതൃത്വം; എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാകമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ പാര്‍ട്ടിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ എസ്എഫ്ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാനേതാക്കളെ സംരക്ഷിച്ച് സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം. എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റും സെക്രട്ടറിയും മദ്യലഹരിയിലെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടാന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി പങ്കെടുത്ത എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ ഫ്രാക്‌ഷന്‍ യോഗത്തിലാണ് ഈ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രമുഖന്റെ സംരക്ഷണമുള്ളതിനാലാണ് നടപടിയുണ്ടാകാത്തതെന്നാണു പാര്‍ട്ടിയിലെ ആരോപണം.

ദത്തുവിവാദം, കത്തുവിവാദം, വിദ്യാര്‍ഥി – യുവജന സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരായ ലഹരി, പീഡന ആരോപണങ്ങള്‍ തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തെ സിപിഎമ്മില്‍ തൊടുന്നതെല്ലാം പിഴയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഇത്ര നാളത്തെ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ കേള്‍ക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണു തിരുവനന്തപുരത്തെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നുകേള്‍ക്കുന്നതെന്നു സംസ്ഥാന സമിതിയില്‍ എം.വി.ഗോവിന്ദനു തുറന്നടിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും നടപടികളില്‍ കടുത്ത രോഷത്തിലാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി.

അതേസമയം ലഹരിവിരുദ്ധ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തതിനുശേഷം ബിയര്‍പാര്‍ലറില്‍ കയറി മദ്യപിച്ച സിപിഎം നേതാവിനെതിരായ നടപടി തീരുമാനിക്കാന്‍ നേമം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഇന്നു യോഗം ചേരും. ലഹരിവിരുദ്ധ പരിപാടിക്കുശേഷം മദ്യപിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കളെ സംഘടന പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇവരില്‍ ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗമായ ജെ.ജെ.അഭിജിത് സിപിഎം നേമം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയംഗവുമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടിയില്‍ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും.

ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂര്‍ നാഗപ്പന്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നടക്കും. ജില്ലയിലെ പാര്‍ട്ടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ജനുവരി 7, 8 തീയതികളില്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: The SFI Thiruvananthapuram District committee has not yet dispersed, even after MV Govindan's intervention