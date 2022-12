യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്ത് മകൾക്കു നൽകി; ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

ഗുവാഹത്തി∙ അസമിൽ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി 10 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അസമിലെ ഗുവഹത്തിയിലാണ് സംഭവം. കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ദമ്പതികൾ, തങ്ങളുടെ മക്കളില്ലാത്ത മകൾക്കു നൽകിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ നാലുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം സിമലുഗുരിയിലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കെന്ദുഗുരി ബൈലുങ് ഗ്രാമത്തിലെ നിതുമോണി ലുഖുരാഖോൻ എന്ന യുവതിയെ കാണാതായത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ചറൈഡിയോ ജില്ലയിലെ രാജബാരി ടീ എസ്റ്റേറ്റിലെ അഴുക്കുചാലിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി.

തുടർന്ന്, സിമലുഗുരി, ശിവസാഗർ, ചരൈഡിയോ, ജോർഹട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് സംഘങ്ങളുടെ ഊർജിതശ്രമമായി കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കുഞ്ഞിനെ ദമ്പതികളുടെ മകൾ താമസിക്കുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത്.

English Summary: Assam Woman Murdered, Her Baby Stolen By Couple To Give To Daughter