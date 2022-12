‘അത്തരമൊരു റിസോർട്ട് നടത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല’: ആരോപണം നിഷേധിക്കാതെ ജയരാജന്‍

കണ്ണൂർ∙ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന ആരോപണം നിഷേധിക്കാതെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി.ജയരാജൻ. ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചോ എന്നതിൽ വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല. ഇ.പി.ജയരാജൻ അത്തരമൊരു റിസോർട്ട് നടത്തുന്നതായി താൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാട്ടില്‍ പല സ്ഥലത്തും പല പദ്ധതികളും നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാല്‍ താന്‍ എന്താണ് പറയുകയെന്നും താൻ ആ പ്രദേശത്ത് പോയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഉന്നയിക്കാറില്ല. പാർട്ടിയിലെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ചർച്ച നടക്കാറുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ ജീർണത സിപിഎമ്മിലും നുഴഞ്ഞുകയറുന്നുണ്ട്. കമ്മറ്റിയിൽ എന്തു നടന്നെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കില്ലെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.



‘സിപിഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി യോഗം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പതിവുള്ളതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യാനുമാണ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത്. സിപിഎം കോൺഗ്രസിലെപ്പോലെയോ ബിജെപിയെപ്പോലെയോ ഉള്ള പാർട്ടിയല്ല. അത് അടിമുതൽ മുടിവരെ സേവനം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ്. കേഡർമാരൊക്കെയുള്ള പാർട്ടിയാണ്. സമൂഹത്തിലെ പല തെറ്റായ പ്രവണതകളും പാർട്ടി കേഡർമാരിലേക്കു വരും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള തെറ്റു തിരുത്തൽ രേഖയാണ് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തെറ്റുതിരുത്തല്‍ രേഖയുടെ ഭാഗമായി സ്വാഭാവികമായി തെറ്റായപ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയെന്നല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാനല്ല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയോഗം നടക്കുന്നത്.



തെറ്റായ പ്രണതകൾക്കെതിരായ ഉൾപാർട്ടി സമരം സ്വാഭാവികമായും നടക്കും. പാർട്ടി യോഗത്തിൽ നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറില്ല. പാർട്ടി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറ്. അത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ ജീര്‍ണ്ണത സിപിഎമ്മിനകത്തും നുഴഞ്ഞുകയറും. അത്തരം തെറ്റായപ്രവണതകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള സമരം പാര്‍ട്ടിക്ക് അകത്ത് നടത്തണം എന്നാണ് തെറ്റുതിരുത്തല്‍ രേഖയുടെ സാരാംശം. പാർട്ടി വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ യാതൊരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇനി കേരളത്തിലെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉണ്ടാകും’– ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആയൂർവേദ റിസോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി അനധികൃത സ്വത്തുസമ്പാദനം നടത്തിയെന്ന് പി.ജയരാജൻ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു. ഇ.പി.ജയരാജന്റെ ഭാര്യയും മകനും ഉടമകളായ കമ്പനി റിസോർട്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ അംഗമാണെന്ന് പി.ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു. പാർട്ടി നേതാക്കൾ തെറ്റായ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് തടയാനായി അടിയന്തര കടമകൾ എന്ന രേഖ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പി.ജയരാജൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

