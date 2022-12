മലയാറ്റൂരിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ട കാർ ചിറയിലേക്ക് വീണു; 2 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊച്ചി ∙ മലയാറ്റൂരിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ട കാർ ചിറയിലേക്ക് വീണ് യാത്രക്കാരായ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. ഇടുക്കി ഉപ്പുതറ സ്വദേശി ശ്രീനിവാസൻ, മുരിക്കാശ്ശേരി സ്വദേശി ബിനു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കാറിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്ന അഖിൽ എന്നയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അടിവാരത്തുള്ള മണപ്പാട്ട് ചിറയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരാണ് മരിച്ച രണ്ടുപേരും. നക്ഷത്ര തടാകം കാണുന്നതിന് എത്തിയതാണ് സംഘമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

മണപ്പാട്ട് ചിറക്കടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സഹയാത്രക്കാരനായ അഖിലിന് ഫോൺ ചെയ്യാനായി വാഹനം നിർത്തി. ഫോൺ കട്ടു ചെയ്ത് അഖിൽ കയറുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് മുന്നോട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച വാഹനം നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി ചിറയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നെന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.

ഉടൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയെങ്കിലും കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ബിനു ആണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത്. കാറിന്‍റെ ഡോർ പൊളിച്ചാണ് ഇവരെ പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തിൽപെട്ട വാഹനം പിന്നീട് ചിറയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു. നാട്ടുകാരും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ട് നൽകും.

English Summary: Two Dies After Car Fell Into River at Malayattoor