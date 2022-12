‘നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോളിങ്’; ക്രൈസ്തവർ, അഫ്സ്പ, പഴയ കോൺഗ്രസ്.. വോട്ടുപിടിക്കാൻ മോദി

2017. മണിപ്പൂർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വരുന്നു. ആകെയുള്ള 60 സീറ്റിൽ 28 സീറ്റുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നിൽ. തലേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 42 സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരം പിടിച്ച പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. 31 സീറ്റുകളാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത്. ബിജെപിക്ക് 21 സീറ്റുകളുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന് സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുക. ഇനി ആ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തൻ കൂടിയായ രാജസ്ഥാൻ മുൻ‌ പിസിസി തലവനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സി.പി ജോഷിയാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി. കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ മണിപ്പൂരിൽ വരുമെന്ന് എല്ലാവരും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. ജോഷിയും അതു തന്നെ വിചാരിച്ചു, ചെറുകക്ഷികളെ പിടിച്ച് സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നിർദേശം നൽകിയ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽനിന്ന് അനങ്ങിയില്ല. ഫലമോ രണ്ടു ചെറുകക്ഷികളെ ഒപ്പം നിർത്തി ബിജെപി സർക്കാരുണ്ടാക്കി. ബിജെപി ചതിച്ചെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പറച്ചിലു മാത്രമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഒതുങ്ങി. 2022–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 21ൽ നിന്ന് ബിജെപി സീറ്റ് 32 ആയി വർധിച്ചു, ഭരണവും നിലനിർത്തി.



മണിപ്പൂരിന്റെ ഈ ‘‍ജോഷി അനുഭവം’ ഉള്ളതു കൊണ്ടാവാം 2018ൽ മേഘാലയിൽ സമാനസ്ഥിതി ഉരുത്തിരിഞ്ഞതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുതിർന്ന നേതാക്കളായ അഹമ്മദ് പട്ടേൽ, കമൽനാഥ്, മുകുൾ വാസ്നിക് എന്നിവരെ സംസ്ഥാനത്തേക്കയച്ചു. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ വൈകിപ്പോയിരുന്നു. 21 സീറ്റുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിനെ പുറത്തു നിർത്തി 20 സീറ്റുള്ള എൻപിപിയുടെ കോൺറാ‍ഡ് സാങ്മയെക്കൊണ്ട് രണ്ടു സീറ്റ് മാത്രമുള്ള ബിജെപി, സർക്കാർ രൂപീകരിപ്പിച്ചു. സ്വതന്ത്രരെയും ചെറുപാർട്ടികളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തതോടെ കോൺഗ്രസിന് ആ സംസ്ഥാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2012-ൽ 29 സീറ്റ് നേടി കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്. എൻപിപിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയത് രണ്ട് സീറ്റ്. അന്ന് ബിജെപി അക്കൗണ്ട് പോലും തുറന്നിട്ടില്ല. ജോഷിക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനം ഉയർന്നു. നാഗാലൻഡ് പിസിസി പ്രസിഡന്റ്, ജോഷിയെ മാറ്റണമെന്ന് പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പതുക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം തെറിച്ചു.

രാഹുൽ ഗാന്ധി വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സന്ദർശനത്തിനിടെ. സമീപം സി.പി ജോഷി (ചിത്രം– പിടിഐ ഫയൽ)

∙ അസമിലെ കലാപക്കൊടി

എന്നാൽ മണിപ്പൂരിനും മേഘാലയയ്ക്കും മുന്‍പ് ജോഷി പഴികേട്ട മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി നല്ല സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയതിനും കാരണവും അതാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന അസമിലെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ദ ബിസ്വ ശർമ പാർട്ടിയിലുണ്ടാക്കിയ കലാപം തടയാൻ ജോഷിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതായിരുന്നു അത്. വൈകാതെ ശർമ കോൺഗ്രസ് വിടുകയും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായി വളരുകയും ചെയ്തു. മണിപ്പൂരിലും മേഘാലയിലുമൊക്കെ കോൺഗ്രസിനെ കടത്തിവെട്ടി ബിജെപി ഭരണം പിടിച്ചതിനു പിന്നിൽ ശർമയായിരുന്നു. ഇന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരേ വേദിയിൽ അണിനിരത്തുന്ന ബിജെപിയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ‍ഡെമോക്രാറ്റിക് കൗൺസിലിന്റെ കൺവീനറും ശർമയാണ്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശർമ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, ത്രിപുര, മിസോറം, മണിപ്പൂർ, അസം, സിക്കിം, അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവയാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ‌ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇതിൽ സിക്കിം, മിസോറം ഒഴിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിമാരും രണ്ടിടത്ത് ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സർക്കാരുകളുമാണ്. ഇതിൽ സിക്കിമിൽ മാത്രമാണ് ബിജെപി ചില ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. സംസ്ഥാന പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സംസ്ഥാന പ്രസി‍ഡന്റ് ഡി.ബി ചൗഹാൻ രാജിവച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്.

ഹിമന്ദ ബിസ്വ സർമ, കിരൺ റിജ്ജു, അമിത് ഷാ, നരേന്ദ്ര മോദി (ചിത്രം– Twitter/@himantabiswa)

2014–ലെ സിക്കിം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റിൽ പോലും ബിജെപി വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ അക്കൗണ്ടും കാലിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു ശേഷം നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് സീറ്റുകൾ ബിജെപി കരസ്ഥമാക്കി. വൈകാതെ സിക്കിം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് (എസ്ഡിഎഫ്) എന്ന ദീർഘകാലം സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച പാർ‌ട്ടിയിൽ നിന്ന് 10 എംഎൽഎമാരെ അടർത്തിയെടുത്ത് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാർട്ടിയാണ് ബിജെപി. എസ്ഡിഎഫിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി പ്രേംസിങ് തമാങ് എന്ന പി.എസ് ഗോലെയ് രൂപീകരിച്ച സിക്കിം ക്രാന്തികാരി മോർച്ചയാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിൽ ഇവർ എൻഡിഎയിൽ അംഗവുമാണ്. തങ്ങളുടെ 12 എംഎൽഎമാർ സിക്കിം സർക്കാരിൽ ചേരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു രാജി വയ്ക്കാന്‍ സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ പറഞ്ഞ കാരണം.

അരുണാചലിലാവട്ടെ, 2014–ൽ 60–ൽ 35 സീറ്റ് നേടിയ കോൺഗ്രസിനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് 2019–ൽ 41 സീറ്റ് നേടി ബിജെപി അധികാരം പിടിച്ചത്. ഇതിനു വഴിവച്ചതും ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവു തന്നെ. 2016–ലാണ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന പേമ ഖണ്ഡു നിരവധി പാർട്ടി എംഎൽഎമാരുമായി ആദ്യം പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി ഓഫ് അരുണാചലിലും പിന്നീട് ബിജെപിയിലും എത്തുന്നത്. സർക്കാരും രൂപീകരിച്ചു. 2019–ൽ ഖണ്ഡു ഭരണം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു. ഏഴു സീറ്റുകൾ നേടിയ ജെഡി(യു) രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ നാലു സീറ്റുകളുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്.

∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാഹളം വീണ്ടും

മണിപ്പൂരിന്റെ കാര്യമാണ് ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അസമിൽ ഹിമാന്ദ ബിസ്വ ശർമ സർവപ്രതാപിയായി ഭരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപി അധികാരത്തിലോ സഖ്യകക്ഷിയായോ ഉണ്ട്. ത്രിപുര, മിസോറം, മേഘാലയ, നാഗലാൻഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേളികൊട്ട് ഇപ്പോഴേ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മേഘാലയ, ത്രിപുര സന്ദർശനം.

നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജ്ജു, മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി കോൺറാഡ് സാങ്മ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിഷൻ റെഡ്ഡി, മറ്റ് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ (Photo-Twitter/KirenRijiju)

ഒരുകാലത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കുത്തകയായിരുന്ന ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ബിജെപിയുടെ തേരോട്ടമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ‘ലുക് ഈസ്റ്റ്’ നയത്തിന് അനുസൃതമായി വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ തങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കിയെന്ന് ബിജെപിയും അവകാശപ്പെടുന്നു. ‘‘ശത്രുവിന് കടന്നുവരാൻ എളുപ്പമാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് ഇത്രകാലവും നാം അതിർത്തി മേഖലകളിൽ‌ നല്ല റോ‍ഡുകളോ പാലങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും – റെയിൽ, റോഡ്, പാലങ്ങൾ, ടണലുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ – വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്ന് ത്രസിക്കുന്നു. നഗരങ്ങൾക്ക് എന്തു വേഗതയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവണം’’, മോദി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. കാരണം ‘‘സുരക്ഷയിലേക്കും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കുമുള്ള വാതിലാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ’’, ത്രിപുര, മേഘാലയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 6800 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

∙ 24ൽ 14 ഇടത്തും ബിജെപി

വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 24 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളാണ് ആകെയുള്ളത്. ഇതിൽ 14 എണ്ണത്തിൽ ബിജെപിയാണ് വിജയിച്ചത്. നാലു വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, 2024–ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി ബിജെപിയുടെ മുമ്പാകെ ഉണ്ടാകും എന്നതുറപ്പ്. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, കർണാടക, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ നിർണായക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടക്കേണ്ട വർഷമാണ് 2023.

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സായുധസംഘങ്ങളും സായുധ പോരാട്ടങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലയാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. വിവിധ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇവയെ നേരിടാന്‍ സൈന്യത്തിന് പ്രത്യേകാധികാരങ്ങൾ നൽകുന്ന അഫ്സ്പ (ആംഡ് ഫോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ട്)യും ചേർന്ന് നരകതുല്യമാക്കിയിരുന്നു വിവിധ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജീവിതമെന്ന് പല റിപ്പോർട്ടുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സായുധാക്രമങ്ങൾ കുറഞ്ഞെന്നും അവരെ ചർച്ചയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തങ്ങൾക്കായി എന്നുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് നേരയുള്ള ആക്രമണം 60 ശതമാനവും അക്രമങ്ങളിൽപ്പെട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ മരണം 89 ശതമാനവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മോദിക്കൊപ്പം വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ‍ എത്തിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പറയുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഫ്സ്പ പിൻവലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

∙ ചുവപ്പു കാർഡ് ആർക്ക്?

ഷില്ലോങ്ങിൽ വച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗണ്‍സിൽ യോഗത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കേരളം പോലെ തന്നെ ഫുട്ബോളിന് വേരോട്ടമുള്ളവയാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും. ഇന്ത്യയും ലോകകപ്പ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന. വികസനത്തിന് തടസം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ‘ചുവപ്പ് കാർഡ്’ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞതും ജനത്തെ കൈയിലെടുക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു. 2.78 കോടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം എന്നാണ് 2011ലെ കണക്ക്. ഇതിൽ 78 ലക്ഷത്തോളം പേരും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. താൻ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ കണ്ട കാര്യവും മോദി പ്രസംഗത്തിനിടെ പറഞ്ഞത് ഈ ജനവിഭാഗത്തെ ആകർഷിക്കാനാണെന്ന് വ്യക്തം. ത്രിപുര, മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 2023 മാർച്ചിലും മിസോറാമിൽ 2023 ഡിസംബറിലുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാഹളമായിരുന്നു മോദി വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഴക്കിയത്.

∙ മേഘാലയില്‍ സാങ്മ കുടുംബം ശക്തം

2018ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയ പാർട്ടി കോൺഗ്രസായിരുന്നു. 60 അംഗ നിയമസഭയിൽ 21 സീറ്റുകളാണ് പാർട്ടി നേടിയത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 10 സീറ്റ് കുറവ്. അതോടെ സാങ്മ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വന്തമായ നാഷനൽ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി (എൻപിപി)യുമായി ചേർന്ന് ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു. മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സ്ഥാപകനുമായ പി.എ സാങ്മയുടെ മകൻ കൊൺറാഡ് സാങ്മ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. രണ്ടു സീറ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു 2018–ൽ ബിജെപി സമ്പാദ്യം.

മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി കോൺറാഡ് സാങ്മ (ചിത്രം– Twitter/SangmaConrad)

വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോയെങ്കിലും അടുത്തിടെ ബിജെപി–എൻപിപി ബന്ധത്തിൽ ചില വിള്ളലുകൾ വീണിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ തങ്ങൾ അടുത്ത തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമെന്ന് കൊൺറാഡ് സാങ്മ പറയുകയുമുണ്ടായി. അതിനിടെ രണ്ട് എൻപിപി എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർ‌ന്നു. ഇത്തവണ സഖ്യത്തിന്റെ സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ മേൽക്കൈ നേടാനാണ് ബിജെപി ശ്രമമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കേന്ദ്ര സഹായം ഒഴുകുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിജെപിയെ ഇതിന് സഹായിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അതേ സമയം, ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് കുറച്ചെങ്കിലും സ്വാധീനമുള്ള സംസ്ഥാനം കൂടിയാണിത്.

മേഘാലയ–അസം അതിര്‍ത്തി തർക്കമാണ് ഇവിടെ പരിഹരിക്കേണ്ടതായ ഒരു പ്രശ്നം. ഈ മാസം മേഘാലയയിലെ മുക്രോ എന്ന അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ അസം പോലീസിന്റെയും വനപാലകരുടെയും വെടിയേറ്റ് അഞ്ച് മേഘാലയക്കാരും ഒരു അസമീസ് വനപാലകനും കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. തടി കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നവർ എന്നാരോപിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നേരെയായിരുന്നു അസം പോലീസിന്റെ വെടിവയ്പ്. പ്രകോപനമില്ലാതെയുള്ള വെടിവയ്പായിരുന്നു എന്ന് മേഘാലയ ആരോപിച്ചപ്പോൾ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി വെടിവച്ചു എന്നാണ് അസം പോലീസ് പറയുന്നത്. ബിജെപി സർക്കാരാണ് അസം ഭരിക്കുന്നത്. മേഘാലയിലും ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സർക്കാരാണ്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മേഘാലയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പ്രശ്നം അധികം വഷളാകാതെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ശാശ്വത പരിഹാരമില്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രൂക്ഷമായേക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അസം വിഭജിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പല ഗ്രാമങ്ങളും വിട്ടുകിട്ടിയില്ല എന്ന മേഘാലയയുടെ പരാതിയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അസമുമായി അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മിക്ക വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ അതിർത്തി പ്രശ്നമുണ്ട്.

മോദി, ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി മാണിക് സാഹ (ചിത്രം – Twitter/Tripura4BJP)

∙ ത്രിപുരയിൽ പ്രദ്യോത് കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കുമോ?

ദശകങ്ങളായി ഭരിച്ചിരുന്ന മണിക് സർക്കാരിന്റെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് 2018–ൽ ത്രിപുര ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തത്. 35 സീറ്റുകൾ ബിജെപി നേടിയപ്പോൾ 16 സീറ്റുകളായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. അതേ സമയം, ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള വോട്ടു വ്യത്യാസമാകട്ടെ കേവലം 1.37 ശതമാനം മാത്രം. കോൺഗ്രസിനാകട്ടെ നേരിയ വോട്ടുവിഹിതം മാത്രം.

പാർട്ടിയിൽ രൂക്ഷമായ പടലപ്പിണക്കങ്ങളാണ് ബിജെപിയെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലവ് ദേബിനെ ഈ വർഷം മേയ് മാസത്തിൽ മാറ്റി മാണിക് സാഹയെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ ബിജെപി ശക്തമായി തന്നെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചുമതലകൾക്കായി 30 പാനലുകളെയാണ് പാർട്ടി ഇതിനകം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സഖ്യകക്ഷിയായ ത്രിപുരയിലെ തദ്ദേശീയ ഗോത്രവർഗ പാർട്ടി ഇൻഡിജീനസ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐപിഎഫ്റ്റി)യുമായുള്ള ബിജെപി ബന്ധവും അത്ര മെച്ചപ്പെട്ടതല്ല. ഐപിഎഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധം തുടരുന്ന കാര്യത്തില്‍ പോലും പാർട്ടി മൗനം പാലിക്കുന്നു. അതേ സമയം, സ്വയംഭരണ ജില്ലാ കൗൺസിലിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ബിജെപിയുടെ ഹങ്ഷ കുമാർ ത്രിപുര അടുത്തിടെ തന്റെ 6000 ഗോത്രവർഗ പിന്തുണക്കാരുമായി തിപ്ര മോത (ദി ഇൻഡിജീനസ് പ്രോഗ്രസീവ് റീജിയണൽ അലയൻസ്)യിൽ ചേർന്നതും ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. പാർട്ടി എംഎൽഎ ബർബ മോഹൻ ത്രിപുര നേരത്തെ തിപ്രയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ത്രിപുര ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിലിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിപ്ര വൻ വിജയം നേടിയത്. ഈ കൗൺസിലിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖുമുലോങ്ങിൽ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി നദ്ദ അടുത്തിടെ നടത്തിയ റാലിയിലെ പങ്കാളിത്തം തീർത്തും ശുഷ്കമായിരുന്നു. അതേ സമയം, തിപ്ര ചെയർമാനും ത്രിപുരയിലെ രാജകുടുംബാംഗവുമായ പ്രദ്യോത് കിഷോർ മാണിക്യ ദേബ്‍ബർമ നവംബറിൽ പകുതിയിൽ നടത്തിയ റാലിയിൽ കുറഞ്ഞത് 10,000 പേരെങ്കിലും പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് കണക്ക്. ബിജെപിയെയാണ് പ്രദ്യോത് പ്രധാനമായും ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത്.

ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ. ചിത്രം: ജെ.സുരേഷ് ∙ മനോരമ

28 ട്രൈബൽ കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിൽ 20 എണ്ണവും തിപ്രയാണ് നേടിയത്. ത്രിപുരയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ട്രൈബൽ കൗൺസിലിന്റെ പരിധിയിലാണ് വരിക എന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഘടന ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെ ബിജെപി എങ്ങനെ നേരിടും എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ബിജെപിക്കെതിരെ തിപ്രയെ മുന്നിൽ നിർത്തി കോൺഗ്രസ്, ഇടതു പാർട്ടികൾ സഖ്യമുണ്ടാക്കുമോ എന്നതും വരുംദിവസങ്ങളിൽ വെളിവാകും. കോണ്‍ഗ്രസിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രദ്യോത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബിജെപി ആരോപണം. ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, 2019 വരെ കോൺഗ്രസിന്റെ ത്രിപുര അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രദ്യോത്. കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളും ത്രിപുരയിൽ എൻആർസി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനോടുള്ള കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പുമായിരുന്നു രാജിക്ക് പിന്നിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിയും മാതാവ് എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായിരുന്നു. ഗോത്രവർഗക്കാരനായ പ്രദ്യോതാണ് ത്രിപുര രാജപരമ്പരയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശി.

∙ മിസോറമിൽ നേർക്കുനേർ

കോൺഗ്രസും ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയുമായി ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മിസോറം. സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് കൗൺസിലുകളിൽ ഒന്നായ മാരാ ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗണ്‍സിലിലേക്ക് അടുത്തിടെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 25–ൽ 12 സീറ്റുകൾ നേടി ബിജെപി ശക്തി തെളിയിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനമായ മിസോറമിൽ കാര്യമായ അടിത്തറ ബിജെപിക്ക് ഇല്ലെന്നിരിക്കെയായിരുന്നു ഈ വിജയം. എന്നാൽ കൗൺസിൽ ഭരണം കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഭരണകക്ഷിയായ മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതേ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൗൺസിലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബിജെപി ഘടകം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പ്രദ്യോത് കിഷോർ മാണിക്യ ദേബ്‍ബർമ പാർട്ടി റാലിയിൽ(ചിത്രം- Twitter @PradyotManikya)

2018–ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 40–ൽ 26 സീറ്റുകളും മിസോനാഷനൽ ഫ്രണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ അഞ്ചു സീറ്റുകളാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത്. ബിജെപിയിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കൂടുമാറ്റം കണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അടക്കം നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബിജെപിയിലേക്ക് പോയത്. ബിജെപി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറന്നതും ബുദ്ധ ധൻ ചക്മ എന്ന മുൻ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയിലൂടെയാണ്. ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് കാര്യമായി ചിത്രത്തിലില്ല. ബാക്കിയുള്ള നേതാക്കൾ കൂടി പാളയം വിടുന്നത് തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പാർട്ടി. നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിജെപിയും സീറ്റെണ്ണം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ടും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതേ സമയം, കേന്ദ്രത്തിൽ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട്. ബിജെപിയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസിലും അംഗമാണ്.

∙ നാഗാലാൻഡിൽ ആരു വരും?

2018–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് രൂപീകരിച്ച നാഷണലിസ്റ്റ് ഡമോക്രാറ്റിക് പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി (എൻഡിപിപി)യും ബിജെപിയും ചേർന്ന സഖ്യം ഇത്തവണയും ഭരണം പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എൻഡിപിപി 40 സീറ്റിലും ബിജെപി 20 സീറ്റിലും മത്സരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. 2018–ൽ 12 സീറ്റുകൾ നേടി ബിജെപി ശക്തി തെളിയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ കൂടൂതൽ സാധ്യത തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ പറയുന്നത്.

മോദി സർക്കാർ ആദ്യ തവണ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം മുന്‍കൈ എടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സമാധാന ശ്രമമായിരുന്നു നിരോധിത സംഘടനയും നാഗാ സായുധ ഗ്രൂപ്പുമായ നാഷണലിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നാഗാലാൻഡുമായുള്ള (എൻഎസ്‍സിഎൻ–ഐഎം) ചർച്ച. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും ഭീതിദവുമായ സംഘങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവരെ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ വിജയമാണെന്ന വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവിലെ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ എൻ. രവിയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ചർച്ചയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത്. നാഗാ സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ പക്ഷേ, ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അതിനിടെ, എൻഎസ്‍സിഎൻ– ഐഎം നേതാവ് ടി. മുയ്‍വയുടെ സഹായിയും സംഘടനയുടെ ഖജാൻജിയുമായ റായ്‍ലുങ് എൻസരാങ്ബേയും ഭാര്യയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഇടപാടിൽ കുറ്റപത്രം തയാറാക്കിയിരുന്നു. നിർമാണ കമ്പനികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും മറ്റും പണം തട്ടുകയാണ് ഈ സംഘം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നത്. ഈ സംഘടനയും കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചകളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമായിരിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

