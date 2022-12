തിരുവനന്തപുരം ∙ ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രൊഡക്ട്സിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തട്ടിപ്പു നടത്തിയ പ്രതികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചെന്നു കണ്ടെത്തല്‍. റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് മനോജും കോഫിഹൗസ് ജീവനക്കാരന്‍ അനില്‍കുമാറുമാണ് എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ താവളമാക്കിയത്. പലരും പണം കൈമാറിയത് സിഐടിയു നേതാവായ അനില്‍കുമാര്‍ വഴിയാണ്. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരെ ഇന്റര്‍വ്യൂവിനെത്തിച്ചത് മനോജിന്റെ കാറിലാണെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ടൈറ്റാനിയം ജോലി തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനു കഴിഞ്ഞദിവസം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ജി.സ്പർജൻ കുമാറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ജില്ലാ ക്രൈം റിക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ ജെ.കെ.ദിനിൽ ആണ് മുഖ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. കന്റോൺമെന്റ്, മ്യൂസിയം, പൂജപ്പുര, വെഞ്ഞാറമൂട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളാണു പ്രത്യേകസംഘം അന്വേഷിക്കുക.

English Summary: Accused of Titanium job scam was worked in Thiruvananthapuram MLA hostel