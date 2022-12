വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച് ആൺസുഹൃത്ത്; അറസ്റ്റ്

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ രേവ ജില്ലയിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പത്തൊൻപതുകാരിയെ പൊതുസ്ഥലത്തുവച്ച് ക്രൂരമായി മർദിച്ച് ആൺസുഹൃത്ത്. പങ്കജ് ത്രിപാഠി(24)യാണ് പെൺകുട്ടിയെ തല്ലിച്ചതച്ചത്. ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ക്രൂരമർദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത്. ദേര ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നയാളാണ് പങ്കജ്. പെൺകുട്ടിയുമായി ഇയാൾ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാകുകയും പെൺകുട്ടിയെ യുവാവ് മർദിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് സബ് ഡിവിഷനൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ നവീൻ ദുബെ പറഞ്ഞു. തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പെൺകുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതും യുവാവ് തിരസ്കരിക്കുന്നും പിന്നാലെ മർദിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

പെൺകുട്ടിക്ക് പരാതിയില്ലാത്തതിനാൽ പങ്കജിനെ പൊലീസ് വിട്ടയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വിഡിയോ വൈറലായതോടെ സെക്ഷൻ 323 പ്രകാരം ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചയാൾക്കെതിരെയും പൊലീസ് ഐടി ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Man beats up 19-year-old girlfriend for asking him to marry her in MP’s Rewa.