വത്തിക്കാൻ∙ സമ്പത്തിനും അധികാരത്തിനുമുള്ള മല്‍സരത്തില്‍ എന്നും ബലിയാടാകേണ്ടി വരുന്നത് ദുര്‍ബലരും കുട്ടികളുമാണെന്ന് ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ. മനുഷ്യന്റെ അന്തസിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വില കൊടുക്കാതെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ലോകത്ത് പലയിടത്തും നടക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് ആശംസാ സന്ദേശത്തിലാണ്, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷയത്തെ ഉദ്ധരിക്കാതെയുള്ള മാര്‍പ്പാപ്പയുടെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തല്‍. വത്തിക്കാനില്‍ കുര്‍ബാനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയ അദ്ദേഹം കുട്ടികളോടെപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു.



എത്ര യുദ്ധങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ കണ്ടു. എല്ലാത്തിനും ദുര്‍ബലരാണ് ഇരകളാകുന്നത്. യുദ്ധം കൊണ്ടും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടും അനീതികള്‍ മൂലവും ദുരതമനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെക്കുറിച്ചാണ് താന്‍ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതെന്നും ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ പറഞ്ഞു.

English Summary:Pope condemns human 'hunger for wealth and power' at Christmas Eve Mass