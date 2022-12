കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് പുഷ്പകമൽ ദഹൽ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി, തിങ്കളാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ

കഠ്മണ്ഡു∙ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് പുഷ്പകമൽ ദഹൽ എന്ന ‘പ്രചണ്ഡ’ നേപ്പാളിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് നേപ്പാൾ– മാവോയിസ്റ്റ് സെന്റർ ചെയർമാനായ പ്രചണ്ഡയെ രാഷ്ട്രപതി ബിന്ദ്യ ദേവി ഭണ്ഡാരിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് പ്രചണ്ഡ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും.

പ്രചണ്ഡ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന പുഷ്പ കമൽ മൂന്നാം തവണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. 2008, 2016 വർഷങ്ങളിലാണ് ഇതുനു മുൻപ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ചത്. ഇത്തവണ പ്രതിപക്ഷമായ യൂനിഫൈഡ് മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും ചെറുകക്ഷികളുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രചണ്ഡ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്.

നവംബർ 20നായിരുന്നു നേപ്പാളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. തൂക്കുസഭയായിരുന്നു നിലവിൽ വന്നത്. പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി നേരത്തെ പാർട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി നൽകിയ സമയപരിധി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് അവസാനിക്കെയാണ് അതിനു മുൻപ് പ്രചണ്ഡ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചെത്തിയത്. 275 അംഗ സഭയിൽ 165 പേർ പ്രചണ്ഡയെ പിന്തുണച്ചു. ആദ്യ രണ്ടര വർഷം പ്രചണ്ഡ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് ധാരണ.





English Summary: Prachanda becomes Nepal PM with support from Oli-led CPN-UML