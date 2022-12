ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കടലിൽ അകപ്പെട്ട് ഒരു മരണം; 3 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ജില്ലയുടെ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ നാലു പേരെ കാണാതായി. ഇതിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മറ്റു മൂന്നു പേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളും തുടരും.

പുത്തൻ തോപ്പ് സ്വദേശി ശ്രേയസ് (16), കണിയാപുരം സ്വദേശി സാജിദ് (19) എന്നിവരെ പുത്തൻതോപ്പിനു സമീപമാണ് കടലിൽ കാണാതായത്. അഞ്ചുതെങ്ങ് മാമ്പള്ളിയിൽ സാജൻ ആന്റണി (34) എന്നയാളെ കാണാതായി. വൈകിട്ടാണ് ഇവരെ കാണാതായത്.

ഉച്ചയ്ക്ക് തുമ്പയ്ക്കു സമീപം കടലിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരയിൽപ്പെട്ട തുമ്പ ആറാട്ട് വഴി സ്വദേശി ഫ്രാങ്കോയെ(38) മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

മഴയ്ക്കിടെ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ദമായ സ്ഥിതിയിലായതാണ് ഇവർ കടലിലെ തിരയിൽപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. കടലിലെ അടിയൊഴുക്കും അപകടത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടിയെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

ശ്രേയസ്, സാജിദ് എന്നിവർക്കൊപ്പം കടലിൽ അകപ്പെട്ട മറ്റൊരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. രാത്രി വരെ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡും മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളും തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും മറ്റു രണ്ടു പേരെയും കണ്ടെത്താനായില്ല.

മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ മുതലപ്പൊഴി ബീച്ചിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട വീട്ടമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കൊച്ചുമകനൊപ്പം കടലിൽ കാൽ കഴുകുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ടത്.

