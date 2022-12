നീലഗിരിയിലെ കുടുംബവീട്ടിൽ അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തി; 17കാരി മുങ്ങിമരിച്ചു

കൽപ്പറ്റ∙ നീലഗിരി എരുമാടിലെ കുടുംബവീട്ടിൽ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ പോയ വയനാട് സ്വദേശിനി മുങ്ങിമരിച്ചു. തിരുനെല്ലി തൃശിലേരി ആനപ്പാറ കൊല്ലമാവുടി പ്രജി-സിന്ധു ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ അനുപ്രിയയാണ് (17) മരിച്ചത്. എരുമാടിലെ തറവാടു വീടിനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. സഹോദരന്‍: ഷെയ്ന്‍ ബേസില്‍.

English Summary: 17 year old girl drowned while on vacation at her family home