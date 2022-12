‘തണുപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്?’: വിവാദങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുചോദ്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരായ ആരോപണത്തോടു പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കില്‍ അടുത്തുവരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് തണുപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മറുചോദ്യമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി.

സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി, ബുധനാഴ്ച വരെ ഡൽഹിയിലുണ്ട്. നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. രാവിലെ 10.30ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒൗദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മുവിനെ കാണാനും മുഖ്യമന്ത്രി സമയം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ദ്രൗപദി മുര്‍മു രാഷ്ട്രപതിയായി ചുമതലയേറ്റശേഷമുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സമയം തേടിയത്.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan Does Not React to Allegations Against EP Jayarajan