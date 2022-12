മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും; ബഫർസോണും സിൽവർലൈനും ചർച്ചയാകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചൊവ്വാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. രാവിലെ 10.30ന് ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലാകും കൂടിക്കാഴ്ച. ബഫർസോൺ, സിൽവർലൈൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായേക്കും.

‌പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ബുധനാഴ്ച വരെ ഡൽഹിയിലുണ്ട്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെയുണ്ടാകും. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ കാണാനും മുഖ്യമന്ത്രി സമയം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഇതിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.



English Summary: CM Pinarayi Vijayan to meet PM Narendra Modi at 10.30am tomorrow at PM's residence, New Delhi