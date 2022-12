ഫാത്തിമയുടെ മരണം: ശിവൻകുട്ടിയുടെ കത്ത് എൻഗേജ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയെന്ന് ഷിൻഡെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ദേശീയ സൈക്കിൾ പോളോ താരം ഫാത്തിമ നിദാസ് ഷിഹാബുദ്ദീന്റെ മരണത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. കൂടുതൽ നടപടികൾക്കായി കത്ത് എൻഗേജ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയതായി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചെന്നും സത്വരമായ നടപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഷിൻഡെയ്ക്ക് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി കത്തയച്ചത്. കുട്ടിക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വൈദ്യസഹായം ലഭിച്ചില്ല എന്ന ആരോപണവും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രി കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എ.എം.ആരിഫ് എംപി കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിനെ കണ്ട് പരാതി നൽകി.

ഫാത്തിമ ഉൾപ്പെടുന്ന ടീമിന് സൈക്കിൾ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭക്ഷണവും താമസവും നൽകിയില്ലെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എ.എം.ആരിഫ് ലോക്സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ഡിസംബർ 22നാണ് ഫാത്തിമ നിദാസിന്റെ (10) മരണം. ഛർദ്ദിച്ച് കുഴഞ്ഞു വീണ ഫാത്തിമയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

