കണ്ണൂർ∙ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജന് റിസോര്‍ട്ടുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് വൈദേകം സിഇഒ തോമസ് ജോസഫ്. ഓഹരിയുള്ളത് ഇ.പിയുടെ ഭാര്യ ഇന്ദിരയ്ക്കും മകന്‍ ജയ്സനുമാണ്. ജയ്സന് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓഹരിയുണ്ട്. ഇന്ദിര നിക്ഷേപിച്ച പെന്‍ഷന്‍ തുക വെളിപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ഗൂഢാലോചനയെന്നും സിഇഒ തോമസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

വൈദേകം റിസോര്‍ട്ടിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ ഇ.പി.ജയരാജന്റെ ഭാര്യയും മകനും അംഗമാണെന്ന രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. 2014ലാണ് അരോളിയിൽ ഇ.പി.ജയരാജന്റെ വീടിനു തൊട്ടുചേർന്നുള്ള കടമുറിക്കെട്ടിടത്തിന്റെ വിലാസത്തിൽ 3 കോടി രൂപ മൂലധനത്തിൽ കണ്ണൂർ ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ കെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ കമ്പനി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 11 അംഗ ഡയറക്ടർ ബോർഡാണുള്ളതെന്ന് കമ്പനിയുടെ മാസ്റ്റർ ഡേറ്റയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: EP is not affiliated with the resort; Conspiracy behind allegations: CEO