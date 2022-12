മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഗോവിന്ദനും അതൃപ്തി; കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടാൻ സാധ്യത: സജീവമാകാൻ ഇപി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി.ജയരാജൻ തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ചടി നൽകാനൊരുങ്ങി എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ. പി.ജയരാജനെതിരെ നേരത്തേ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളടക്കം പാർട്ടി വേദികളിൽ ഉന്നയിക്കാനാണ് ഇ.പിയുടെ നീക്കം. എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നേരത്തെ ഇ.പി ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സജീവമാകാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. 30ന് ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പങ്കെടുത്തേക്കും.

പി.ജയരാജനെ പാർട്ടിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താനാണ് ഇ.പി.ജയരാജനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ ശ്രമം. പി.ജയരാജനെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ പാർട്ടി കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പി.ജയരാജനു ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും എതിരാളികൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. വടകര ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ പിരിച്ച തുക മുഴുവൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് അടച്ചില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. പരാതികൾക്കു പിന്നിൽ ഇ.പി.ജയരാജനാണെന്നാണ് പി.ജയരാജനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ കരുതുന്നത്.



ഒക്ടോബർ ആറിനാണ് ഇ.പി അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ചികിൽസയ്ക്കെന്ന പേരിൽ അവധിയെടുത്ത ജയരാജൻ അവധി നീട്ടി. ഇതിനിടയിൽ ഒരു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയോഗത്തിലും എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിലും പങ്കെടുത്തു. പ്രധാന പരിപാടികളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. കൺവീനർ പ്രവർത്തനത്തിൽനിന്നു വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിനാൽ എൽഡിഎഫ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാനോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനോ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയായി.

ഇ.പി.ജയരാജന്റെ ഈ നീക്കത്തിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. താൻ സെക്രട്ടറിയായശേഷമാണ് ഇ.പിയുടെ നിസ്സഹകരണമെന്നത് അതൃപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇ.പിയെ എപ്പോഴും പിന്തുണച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇ.പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിസ്സഹകരണ നിലപാട് തുടർന്നാൽ പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇ.പിയുടെ നിലപാടു മാറ്റത്തിനു കാരണം.



ആരോപണങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി വേദികളിൽ മറുപടി പറയാനാണ് ഇ.പി.ജയരാജൻ തയാറെടുക്കുന്നത്. പി.ജയരാജനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂർച്ചപ്പെടുത്തി പാർട്ടിക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും. പരസ്യമായ ഏറ്റുമുട്ടലിനു മുതിരില്ല. മറുവശത്ത്, പി.ജയരാജനും നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പിന്തുണ പി.ജയരാജനു ലഭിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം സിപിഎമ്മിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കും.



English Summary: Political crisis in CPM after E.P.Jayarajan and P.Jayarajan issues controversial statements