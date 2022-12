കൊടിയ ശൈത്യത്തിലും എന്തുകൊണ്ട് ‍‍‍ടീഷർട്ട് മാത്രം? രാഹുലിന്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കന്യാകുമാരിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടതു മുതൽ ടീഷർട്ട് ധരിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി യാത്രയുടെ ഭാഗമാവുന്നത്. യാത്ര ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് പ്രയാണം. ഡല്‍ഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിശൈത്യ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എന്നാൽ കൊടിയ തണുപ്പിലും വെറും ടീഷർട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും രാഹുൽ ധരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് തന്റെ പിതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധിസ്ഥലമായ വീർഭൂമിയിലും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സമാധിസ്ഥലമായ രാജ്ഘട്ടിലും രാഹുൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ലാല്‍ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി, അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയ് എന്നിവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളും രാഹുൽ സന്ദർശിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. അപ്പോഴും അതിശക്തമായ ശൈത്യം വകവെയ്ക്കാതെ വെറും ‍ടീഷർട്ട് മാത്രം ധരിച്ച് ചെരുപ്പിടാതെയാണു രാഹുൽ എത്തിയത്.

എന്തുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കാര്യമാക്കുന്നില്ല എന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ‘‘എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നവർ ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരോടും തൊഴിലാളികളോടും കുട്ടികളോടും ചോദിക്കുന്നില്ല?. 2,800 കിലോമീറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. യഥാർഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ കർഷകരും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളുമെല്ലാം ദിവസേന എത്രയോ നടക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്’’- രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് വെറുപ്പും ഭയവും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ബിജെപിയും ആർഎസ്എസുമാണെന്നും ആരോപിച്ച രാഹുൽ താൻ യാത്ര തു‍ടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പരസ്പര വിദ്വേഷമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്നും എന്നാല്‍ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ടിവി കാണുമ്പോൾ ഹിന്ദു–മുസ്‌ലിം എന്നു മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല- രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

