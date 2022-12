സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തിൽ മത്സരാർഥികൾക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചാൽ നിയമനടപടി: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവ വേദികളിൽ മത്സരാർഥികൾക്കു തടസ്സമില്ലാത്ത വിധം സ്റ്റേജ് സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി. പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ സ്റ്റേജിൽ ഉതിർന്നു വീഴുന്ന പിൻ, ആഭരണങ്ങൾ, തുണിക്കഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പിന്നാലെ എത്തുന്ന മത്സരാർഥികൾക്കു തടസ്സം ആകരുതെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ സംഘാടകർക്കെതിരെ ബാലനീതി നിയമം ഉൾപ്പെടെ ബാധകമാക്കി നടപടിയെടുക്കുമെന്നു കോടതി താക്കീത് ചെയ്തു.

രണ്ടു ഹർജികളിലാണു ജസ്റ്റിസ് വി. ജി. അരുണിന്റെ ഉത്തരവ്. ഇത്തരം പരാതികൾ ഉന്നയിച്ച് ഒട്ടേറെ പരാതികൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു

കലോത്സവത്തിനിടെ സ്റ്റേജിൽ വച്ച് അപകടമുണ്ടായെന്നും ഇക്കാരണം കൊണ്ട് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പിന്നിലായെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മത്സരാർഥികളുടെ ഹർജികൾ. കലോത്സവ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിക്കു മുന്നിൽ മത്സരാർഥികൾ അപ്പീൽ നൽകിയെങ്കിലും അവ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ‌‌

ഹർജിക്കാരുടെ അപ്പീലുകൾ തള്ളിയ തീരുമാനം അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി പുനപരിശോധിക്കാനും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല കലോത്സങ്ങളിലെ മത്സരാർഥികളായിരുന്നു ഹർജിക്കാർ.

