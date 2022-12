ആംബുലൻസ് വന്നിട്ടും ബാരിക്കേഡ് നീക്കാതെ പൊലീസ്, തിരിച്ചയച്ചു– വിഡിയോ

തൃശൂർ∙ സമരക്കാരെ തടയാന്‍ സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡ് ആംബുലന്‍സിനു മുന്നില്‍ നീക്കാതെ പൊലീസ്. തൃശൂര്‍ കുന്നംകുളത്താണ് സംഭവം. ഒടുവില്‍ രോഗിയുമായി ആംബുലന്‍സ് മറ്റൊരു വഴി പോയി. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ മാര്‍ച്ച് തടയാനാണ് ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. ആംബുലന്‍സ് വന്നപ്പോള്‍ മാര്‍ച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. വാഹനം പൊലീസ് മടക്കി അയക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. ഇതിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്.

English Summary: The Police Didn't Remove The Barricade Despite The Arrival of Ambulance