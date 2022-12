‘തുനിഷയെ പ്രണയിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഷീസാന് മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധം; ലവ് ജിഹാദുണ്ടോ?’

മുംബൈ ∙ സിനിമ, ടെലിവിഷൻ താരം തുനിഷ ശർമയുടെ മരണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആത്മഹത്യാപ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സഹനടൻ ഷീസാൻ ഖാനെതിരെ നടിയുടെ മാതൃസഹോദരൻ പവൻ ശർമ രംഗത്തെത്തി. തുനിഷയുമായി പ്രണയത്തിലായിരിക്കെ ഷീസാനു മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി പവൻ പറഞ്ഞു.

‘‘തുനിഷയും ഷീസാനും ലിവിങ് ടുഗെദർ ആയിരുന്നു. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരിക്കെ ഷീസാൻ മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയത് തുനിഷയെ മാനസികമായി തളർത്തി, വിഷാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഡിസംബർ 16ന് ഷീസാൻ തന്നെ ചതിക്കുകയാണെന്ന് തുനിഷ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നാലെ അവൾക്ക് മാനസികാഘാതമുണ്ടായി. ഇത്രയും അടുത്തശേഷം പെട്ടെന്ന് പിന്മാറാൻ എന്താണ് കാരണമെന്ന് തുനിഷയുടെ അമ്മ ഷീസാനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. കുറ്റക്കാർ ആരാണെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം’’ – പവൻ ശർമ പറഞ്ഞു.

ഡിസംബർ 27നാണ് തുനിഷയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങ്. നടിയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 14 പേരുടെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. തുനിഷയുടെ അമ്മയുടെ പരാതിയിലാണു ഷീസാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 306–ാം വകുപ്പുപ്രകാരമാണു കേസ്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഷീസാനെ 4 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടെന്ന് എസിപി ചന്ദ്രകാന്ത് യാദവ് പറഞ്ഞു.

തുനിഷയുടെ മരണം ലവ് ജിഹാദാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി എംഎൽഎ രാം കദം രംഗത്തെത്തി. ‘‘ആത്മഹത്യയ്ക്കു കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഇതിൽ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ? അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിൽ എല്ലാം പുറത്തുവരും. കുറ്റവാളികളെ വെറുതെ വിടില്ല. തുനിഷയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കും’’– രാം കദം പറഞ്ഞു. ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടവേളയിലാണു തുനിഷയെ മേക്കപ്പ് മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്..

