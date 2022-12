അട്ടപ്പാടിയിൽ എഐവൈഎഫ് നേതാവിനെ മർദിച്ചു: പൊലീസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

അഗളി ∙ എഐവൈഎഫ് അഗളി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അലി അക്ബറിനെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ‌ അട്ടപ്പാടി തടിക്കുണ്ട് ഊരിലെ രാജ്കുമാർ അറസ്റ്റിൽ. പാലക്കാട് മുട്ടിക്കുളങ്ങര കെ‌എപി രണ്ടാം ബറ്റാലിയനിലെ പൊലീസുകാരനാണ് രാജ്കുമാർ. അഗളി സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചിരുന്നു. 23ന് രാത്രി അഗളി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിൽ രാജ്കുമാറും മറ്റുചിലരും മദ്യപിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത അലി അക്ബറിനെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്ന് രാജ്കുമാറിനെ സർവീസിൽനിന്നു‌ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് രാജ്കുമാറിനെതിരെ കേസ്. അഗളി ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു രാജ്കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പട്ടിക ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപെട്ട രാജ്കുമാറിന് പിഎസ്‌സി സ്പെഷൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെയാണ് ജോലി കിട്ടിയത്. മണ്ണാർക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഐസിയുവിലാണ് അലി അക്ബർ.



English Summary: A policeman was arrested on the complaint of assaulting an AIYF leader in Attapadi.