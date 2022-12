താക്കറെമാരുടെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ ദിഷയുടെ മരണം, ഭൂമിക്കേസിൽ ഷിൻഡെ; ‘മഹാ’യുദ്ധം

അടുത്ത നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനിയും രണ്ടു വർഷത്തോളമുണ്ട്, എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് ചടുലവേഗമാണ്. ഭരണകക്ഷിയായ ശിവസേന (ഷിൻെഡ വിഭാഗം)–ബിജെപി സഖ്യം ഒരു ഭാഗത്തും ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം) മറുഭാഗത്തുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾക്കാണ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ സാക്ഷിയാകുന്നത്. മഹാ വികാസ് ആഘാഡിയുടെ ഭാഗമാണ് താക്കറെ സേന എന്നതുകൊണ്ട് സഖ്യത്തിലെ മറ്റു കക്ഷികളായ എൻസിപിയും കോൺഗ്രസും കരുതലോടെ കളത്തിലുണ്ട്. താക്കറെ കുടുംബത്തെ രാഷ്ട്രീയമായിത്തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഷിൻഡെ, ദേവേന്ദ്ര ഫ‍ഡ്നാവിസ് എന്നിവർ നയിക്കുന്ന സഖ്യം ഓരോ ചുവടും വയ്ക്കുന്നത് എന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ പ്രകടം. ഊർന്നുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം മുന്നോട്ടു ചുവടു വയ്ക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് താക്കറെ സേനയുടെ വെല്ലുവിളി. മുംബൈയെ അടക്കിഭരിച്ചിരുന്ന താക്കറെമാർക്ക് ചുവടു പിഴയ്ക്കുമോ എന്ന് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ഭരണാധികാരം തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നതാണ് താക്കറെമാരേക്കാൾ ഷിൻഡെസേന– ബിജെപി സഖ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്നത്. അതിന്റെ തെളിവാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്കും മകൻ ആദിത്യ താക്കറെയ്ക്കും എതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി വച്ചിരിക്കുന്ന കെണി. ഇതിനെ താക്കറെമാർ അതിജീവിക്കുമോ? ദിഷ സാലിയാൻ, ഉമേഷ് കോൽഹെ എന്നിവരുടെ മരണം എങ്ങനെയാണ് താക്കറെമാർക്ക് കെണിയാകുന്നത്? ഷിൻഡെയ്ക്കെതിരെ സ്വന്തം പാളയത്തിൽ പട മുറുകുന്നുണ്ടോ? സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ഭൂമി ‘മറിച്ച’ കേസിൽ ഷിൻഡെ കുരുങ്ങുമോ? വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്താണ്? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.



∙ കോവിഡും കേസായി!

അടുത്ത വർഷം ആദ്യമാണ് മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനായ ബിഎംസിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇപ്പോഴുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെയും ആരോപണ, പ്രത്യാരോപണങ്ങളുടെയും ഏറ്റവുമാദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം ബിഎംസി തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ശിവസേന ഭരിച്ചു വരുന്ന ബിഎംസിയിൽ ബിജെപിക്കും ശക്തമായ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ എന്ന ‘മുൻ’ ശിവസേനക്കാരന്റെ കൂട്ടുലഭിച്ചതോടെ താക്കറെസേനയെ മറികടന്ന് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഈ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ പിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ബിജെപി പ്രതീക്ഷ. ‌‌അതിനൊപ്പം, ബിഎംസി വഴി താക്കറെമാർക്ക് ഒരു കുരുക്കും ഷിൻഡെ–ഫഡ‍്നാവിസുമാർ ഒരുക്കിയിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിരുന്ന രണ്ടു വർഷം (2020–22) ബിഎംസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘അഴിമിതി ആരോപണങ്ങൾ’ പരിശോധിക്കാൻ കംപ്ട്രോളർ ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ(സിഎജി) സർക്കാർ നിയോഗിച്ചത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ്. കോവി‍ഡ് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ഒരുക്കിയതും കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതും ടെണ്ടറുകളില്ലാതെയാണ് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ബിജെപി ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ സിഎജി അന്വേഷിക്കുന്നതും. കോവിഡ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര. എന്നാൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ സർക്കാർ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത് ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ചിത്രം: Twitter/UddhavThackeray

ഈ അന്വേഷണം മുറുകുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ കൂടി പിതാവിനെയും മകനെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഷിൻഡെയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയ ഭൂമി ഇടപാട് വിഷയത്തിൽ ശിവസേന സ്വരം കടുപ്പിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു താക്കറെമാർക്ക് നേരെ അന്വേഷണ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതും അത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതും. രണ്ടു കേസുകളിലാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മാനേജരായിരുന്ന ദിഷാ സാലിയന്റെ മരണത്തിൽ ആദിത്യ താക്കറെയുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന് ‘നൂപുർ ശർമ വിവാദ’വുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നും അല്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്ന ഉമേഷ് കോൽഹെയുടെ മരണത്തിന്റെ യഥാർഥ കാരണം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഇടപെട്ടു എന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച്.

∙ ‘44 ഫോൺ വിളികൾ ആരുടേത്?’

2020-ലാണ് ദിഷാ സാലിയൻ മരിച്ചത്. താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ 14–ാം നിലയിൽനിന്ന് വീണു മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. ഈ കേസിൽ പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാര്‍. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് നിയമസഭയിൽ ദിഷാ സാലിയന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ഉയർന്നു വന്നത്. ഈ മരണത്തിനു പിന്നിലുള്ള ‘സത്യം കണ്ടെത്താൻ’ ശിവസേന നേതാവും എംഎൽഎയുമായ ആദിത്യ താക്കറെയ്ക്ക് നാർക്കോ പരിശോധന നടത്തണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവും മുൻ ശിവസേനാ നേതാവുമായിരുന്ന നാരായൺ റാണെയുടെ മകൻ, ബിജെപി എംഎൽഎയായ നിതേഷ് റാണയുടെ ആവശ്യം. ഇത് അംഗീകരിച്ചതായും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫ‍ഡ്നാവിസ് ഉടൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ്, ലോക്സഭയിലും ഈ വിഷയം ഷിൻഡെ സേന–ബിജെപി സഖ്യം ഉയർത്തിയിരുന്നു. വിഷയം ഉന്നയിച്ച ഷിൻഡെ വിഭാഗം സേനാ എംപി രാഹുൽ ഷെവാലെ കേസിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത്, എയു (AU) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്പരിൽനിന്ന് 44 തവണ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ കാമുകിയായിരുന്ന റിയാ ചക്രവർത്തിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ‘ആദിത്യ ഉദ്ധവ് താക്കറെ’ ആണെന്നാണ് ബിഹാർ പോലീസ് പറയുന്നത് എന്നും ഷെവാലെ ആരോപിച്ചു. ഇത് താക്കറെയാണോ റിയാ ചക്രവർത്തിയുടെ സുഹൃത്തായ അനന്യ ഉദാസ് ആണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം എന്നുമായിരുന്നു ഷെവാലെയുടെ ആവശ്യം. ആദിത്യ താക്കറെ 44 തവണ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ബിജെപി നേതാക്കളും‌ം നേരത്തേ തന്നെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തോടു പ്രതികരിച്ച ആദിത്യ താക്കറെ യാതൊരു വിധത്തിലും ഇത്തരത്തിലൊരു ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഷിൻഡെയ്ക്കെതിരെ ഭൂമി ഇടപാട് വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ മറികടക്കാനാണ് ഈ പ്രചാരണവും അന്വേഷണവുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. തനിക്ക് ആദിത്യ താക്കറെയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും തന്നെ വിളിച്ചത് സുഹൃത്തായ അനന്യ ഉദാസാണെന്നും റിയ ചക്രവർത്തി നേരത്തേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ വീണ്ടും വാദമുഖങ്ങൾ‌ തുറക്കാനും താക്കറെമാരെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനുമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം.

∙ ‌‌ദിഷാ സാലിയന്റെ മരണം, വിവാദങ്ങൾ

28–കാരിയായ സെലിബ്രിറ്റി മാനേജരായിരുന്നു ദിഷാ സാലിയൻ. അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത് ഉള്‍‌പ്പെടെയുള്ളവരുടെ മാനേജരുമായിരുന്നു അവർ. ദിഷ മരിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു സുശാന്ത് സിങ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത്. ദിഷയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ വീണു മരിക്കുകയോ ആണുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇരുവരുടെയും മരണം സംബന്ധിച്ചും വിവിധ ഗൂഢാലോചനാ കഥകൾ അന്നു മുതൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലോ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലോ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം, സുശാന്തിന്റെ മരണം രാഷ്ട്രീയായുധമായി മാറുകയും ചെയ്തു. സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നിലുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ട്വിറ്റർ ഹാഷ്ടാഗുകൾ ഇന്നും ഇടക്കിടെ ഉയർന്നു വരാറുണ്ട്. സുശാന്തിന് മയക്കുമരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകി എന്നാരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകിയും നടിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതടക്കം ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇതിനിടെ ഉണ്ടായി.

ദിഷാ സാലിയന്റെ മരണത്തിനു പിന്നിൽ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ നിന്നു വീണു എന്നതിനപ്പുറം മറ്റ് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും അനുബന്ധ പരിശോധനകളുടെ വിവരങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴിയും സഹിതമായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ദിഷ ഗർഭിണിയായിരുന്നു തുടങ്ങി അന്നുയർന്ന പല ആരോപണങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലൂടെ തെളിഞ്ഞു. മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് ‘രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി പാർട്ടി കൂടി’ എന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരത്തിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി വാങ്ങിക്കാൻ പുറത്തുവന്നതല്ലാതെ പാർട്ടികളിലൊന്നും അവർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് താഴെ വീണ് മരിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ ദിഷയുടെ ദേഹത്ത് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പിതാവിന്റെ മൊഴി. അപകടം നടന്ന് അധികം വൈകാതെതന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദിഷ വസതിയിൽ പാർട്ടി നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും മദ്യപിച്ചിരുന്ന അവർ കാലുതെറ്റി താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും പോലീസിെന ഉദ്ധരിച്ചുള്ള പല റിപ്പോർട്ടുകളും പറയുന്നു.

∙ തീരാതെ സുശാന്തിന്റെ മരണവിവാദം

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തോടെ, ആദിത്യ താക്കറെയെ ഈ കേസുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണങ്ങളും നടന്നിരുന്നു. ശിവസേന–എൻസിപി–കോൺഗ്രസ് സർക്കാരായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഭരണത്തിൽ. സുശാന്തിന്റേത് ആത്മഹത്യയാണെന്നും അല്ലാതുള്ള തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു എയിംസ് പോലീസിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ തങ്ങൾ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സിബിഐ, ഇതുവരെയും കേസിൽ മറ്റു പുരോഗതികൾ ഉള്ളതായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിനു ശേഷമാണ് ദിഷാ സാലിയന്റെ മരണവും വ്യാപകമായി ചർച്ച െചയ്യപ്പെട്ടത്. മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് ദിഷയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും അതിൽ തന്റെ പേരുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതും സുശാന്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ പരതിയിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നുണ്ട്. സ്കീസോഫ്രീനിയ പോലുള്ള കഠിനമായ മനോരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിയിരുന്നു.

മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുശാന്ത് നേരത്തേ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ട് സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളെയും ഒരു സൈക്കോതെറപ്പിസ്റ്റിനെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നെല്ലാമുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റേത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ മുംബൈ പോലീസ് എത്തിയത്. എന്നാൽ ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി അടുത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള സുശാന്തിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ വിധത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമാണ് അരങ്ങേറിയത്. രണ്ടു മരണങ്ങളേയും അന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന ആദിത്യ താക്കറെയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടായി. ആദിത്യ താക്കറെയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി പ്രചാരണങ്ങളാണ് പിന്നീട് നടന്നത്. ദിഷാ സാലിയാന്റെ മരണത്തിൽ പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതിനു പിന്നാലെ, താക്കറെയ്ക്കെതിരെ നിതേഷ് റാണ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തു വന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിലെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ പങ്ക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാണ നിയമസഭയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പല തെളിവുകളും നശിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ആദിത്യ താക്കറെയെ നാർക്കോ പരിശോധനയ്ക്ക വിധേയമാക്കണമെന്നും റാണെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

∙ ‘ഇനിയെങ്കിലും മകളുടെ പേര് ദുരുപയോഗിക്കുന്നത് തടയണം’

അതേ സമയം, പുതിയ അന്വേഷണത്തോട് അനുകൂല സമീപനമല്ല ദിഷയുടെ കുടുംബം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘‘പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘം ഞങ്ങളുടെ മകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമോ? എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? മുംബൈ പോലീസ് ഈ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾ ഇതിനോടകം നടന്നു. വീണ്ടും എന്തിനാണ്?’’– ദിഷയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചു. ഈ കേസിൽ തങ്ങളുെട മകളെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിഷയുടെ മാതാപിതാക്കൾ റാംനാഥ് കോവിന്ദ് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ മകളുടെ പേര് ഓരോ ദിവസവും മോശമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇത് തുടർന്നാൽ തങ്ങൾക്കും ജീവനൊടുക്കേണ്ടി വരും. കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ ബിജെപി എംപി നാരായൺ റാണെ, മകൻ നിതീഷ് റാണെ എന്നിവരാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. താക്കറെ കുടുംബത്തോടുള്ള വിരോധം തീർക്കാൻ തന്റെ മകളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇരുവരുമെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. 2020 ജൂൺ നാലിനു ശേഷം ദിഷ പുറത്തു പോയിട്ടില്ലെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ തെളിവാണ്. എന്നാൽ നാരായൺ റാണെയും നിതീഷ് റാണെയും നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോ ഫ്ലാറ്റിലെത്തി ദിഷയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മകളെ മുതലെടുത്തു കൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രചരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

∙ ‘വെറുപ്പിന്റെ കൊലപാതക’മോ മോഷണമോ?

ദിഷ സാലിയാന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അമരാവതി സ്വദേശിയായ ഉമേഷ് കോൽഹെയുടെ മരണത്തിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉദ്ധവ് താക്കറെ ശ്രമിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് അടുത്ത അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തോടാണ് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി വക്താവായിരുന്ന നൂപുർ ശർമ നടത്തിയ പരാമർശം വലിയ വിവാദമായതോടെ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൊല നടത്തിയ രണ്ടു പേരും രണ്ടു പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശികളും ഉൾപ്പെടെ 11 പേരെയാണ് എൻഐഎ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കൊലപാതകം നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അമരാവതിയിൽ മെ‍ഡ‍ിക്കൽ സ്റ്റോർ നടത്തുന്ന ഉമേഷ് കോൽഹെ വഴിമധ്യേ കൊല്ലപ്പെട്ട വിഷയം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉദയ്പൂരിലേതിനു സമാനമായ വിധത്തിലായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ചർച്ചകൾ. എന്നാൽ കൊലപാതകം കവർച്ചയ്ക്കിടെ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉദ്ധവ് താക്കറെ ജില്ലാ പൊലീസ് കമ്മിഷണറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഷിൻഡെ സേന–ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നത്. നൂപുർ ശർമയ്ക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയ പോസ്റ്റായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായതെന്നും എന്നാൽ ഇത് മോഷണശ്രമം മാത്രമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു താക്കറെ എന്നുമാണ് ആരോപണം. ഇതിനായി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ടെലിഫോൺ വിളികൾ പരിശോധിക്കും എന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ അന്വേഷണ ആവശ്യവുമായി താക്കറെമാരും

മഹാ വികാസ് ആഘാഡി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഷിന്‍ഡെ, േചരിനിവാസികൾക്ക് വീടിനായി അനുവദിച്ച ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കായി മറിച്ചുകൊടുത്തു എന്ന ആരോപണം അടുത്തിടെ ഉയർന്നിരുന്നു. ചേരി നിവാസികൾക്ക് വീട് നിർമിക്കാനായുള്ള നാഗ്പൂർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭൂമി 16 സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് ഷിൻ‍‍ഡെയ്ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും അറി‍ഞ്ഞപ്പോൾതന്നെ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്ത തീരുമാനം പിൻവലിച്ചുവെന്നും ഷിൻ‍െ‍ഡ അടുത്തിടെ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി താത്കാലികാശ്വാസം നേടിയിരുന്നു. ബിഎംസി തിരഞ്ഞെടുപ്പും പിന്നാലെ നിയമസഭാ, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഇരുപക്ഷങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അടുത്തൊന്നും അവസാനിക്കുന്നതായ സൂചനകളും നിലവിലില്ല.

English Summary: Death of Disha Salian, Murder of Umesh Kolhe, and the War of Cases between two Senas in Maharashtra