തിരുവനന്തപുരം ∙ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്. ഇതോടെ ഈ വര്‍ഷം മുതൽ വിദ്യാ‍ർഥികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിന് അപേക്ഷിക്കാനാവും. കോവി‍ഡ് കണക്കിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ മികവ് കാണിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

English Summary: Grace Marks Given To Students Have Been Restored