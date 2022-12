തൃശൂർ∙ പുറ്റേക്കരയിൽ വഴിയരികില്‍ പരുക്കേറ്റു കിടന്ന യുവാവിന്‍റെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം. കംപ്യൂട്ടർ എൻജിനീയർ അരുൺ കുമാറാണ് മരിച്ചത്. തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതര പരുക്കാണ് മരണകാരണം. അരുണിന്‍റെ മുഖത്ത് കുപ്പി കൊണ്ടോ കല്ലു കൊണ്ടോ ഇടിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം.

രാത്രി ടർഫിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം കണ്ട് മടങ്ങുന്ന യുവാക്കളാണ് വഴിയരികിൽ പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ അരുണിനെ കണ്ടത്. മുഖത്തായിരുന്നു പരുക്ക്. ഉടൻ തന്നെ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും വെളുപ്പിനെ ഒരു മണിയോടെ മരിച്ചു. അരുൺ കിടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് പൊട്ടിയ ബിയർ കുപ്പിയും മൊബൽ ഫോണും പൊലീസിനു ലഭിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



English Summary: Man who found with head injury on road dies, suspects murder