മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വള്ളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

തുറവൂർ ∙ പൊന്തുവള്ളത്തിൽ മീൻപിടിക്കാൻ പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ വള്ളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അന്ധകാരനഴി പൊള്ളയിൽ ഫ്രാൻസിസ് ചാർലി (56) ആണ് ഇന്നലെ രാവിലെ അന്ധകാരനഴി പടിഞ്ഞാറെ കടലിൽ വള്ളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ 5നാണ് വീട്ടിൽ നിന്നു മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിനായി പൊന്തുവള്ളത്തിൽ അന്ധകാരനഴിയിൽ നിന്നു പോയത്. രാവിലെ ഏഴോടെ വള്ളത്തിനു മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു സംശയം തോന്നിയ മറ്റു വള്ളക്കാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.



English Summary: Man who went for fishing found dead at boat