എം.എം.മണിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി അസഭ്യവർഷം; യുവാവിനെതിരെ കേസ്

രാജാക്കാട്∙ എം.എം.മണി എംഎൽഎയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി അസഭ്യം പറഞ്ഞെന്ന പരാതിയിൽ യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇടുക്കി രാജാക്കാട്ടാണു സംഭവം. കുഞ്ചിത്തണ്ണി സ്വദേശി മാട്ടയിൽ അരുൺ ആണ് അസഭ്യം പറഞ്ഞത്.

എംഎൽഎയുടെ വാഹനം അരുണിന്റെ വാഹനത്തെ മറികടന്നു പോയതാണ് പ്രകോപനമായത്. തുടർന്ന് വാഹനം തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി അരുണ്‍, എം.എം.മണിക്കു നേരെ അസഭ്യവര്‍ഷം നടത്തുകയായിരുന്നു. എംഎൽഎയുടെ ഗൺമാന്റെ പരാതിയിലാണ് രാജാക്കാട് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

English Summary: Police Case Against Who Used Obscene Language to MM Mani