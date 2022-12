പാലക്കാട് ∙ നഴ്സിങ് പഠിച്ച സ്ഥാപനം ആവശ്യപ്പെട്ട തുക അടച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാനാകാത്തതു കാരണം ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അഭിമുഖത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനാകാതെ മടങ്ങേണ്ടി വന്ന ആദിവാസി യുവതി ആരതിക്ക് ആശ്വാസം. ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഒാഫിസര്‍ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അഭിമുഖത്തിനായി നാളെയെത്താന്‍ ആരതിക്ക് പിഎസ്‌സി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ബോണ്ട് വ്യവസ്ഥയില്‍ തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നഴ്സിങ് കോളജ് നല്‍കി.

2015ലാണ് ആരതി പാലക്കാട് ഗവ.നഴ്സിങ് സ്കൂളിൽ ജിഎൻഎം കോഴ്സിനു ചേർന്നത്. ആറു മാസത്തിനു ശേഷം ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകന് അസുഖം ബാധിച്ചതിനാൽ പഠനം തുടരാനായില്ല. വിവരം സ്ഥാപന അധികൃതരെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഏഴു വർഷത്തിനുശേഷം പിഎസ്‌സി സ്പെഷൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത്. പല തവണ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും പണമടയ്ക്കാതെ തരമില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി.



English Summary: PSC instructed Arathi to come tomorrow for interview