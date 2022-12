മകളുടെ അശ്ലീലദൃശ്യം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത ജവാനെ കൊലപ്പെടുത്തി: 7 പേർ അറസ്റ്റിൽ

വഡോദര ∙ മകളുടെ അശ്ലീല വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ചോദ്യംചെയ്ത ബിഎസ്എഫ് ജവാനെ മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ 7 പേർ അറസ്റ്റിൽ. ഗുജറാത്തിലെ നദിയാദിലാണ് മെൽജിഭായ് വഗേല എന്ന ബിഎസ്എഫ് ജവാനെ മകളുടെ സഹപാഠിയുടെ ബന്ധുക്കൾ മർദിച്ചു കൊന്നത്. കൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 7 പേരും പിടിയിലായതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

മെൽജിഭായുടെ മകളുടെ അശ്ലീല വിഡിയോ, സ്കൂളിൽ ഒപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന പതിനഞ്ചുകാരൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതു ചോദ്യം ചെയ്യാനായി പതിനഞ്ചുകാരന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയതായിരുന്നു വഗേല. വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ പതിനഞ്ചുകാരന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് ജവാനെ മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇയാൾ ആൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയത്. ഭാര്യയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കൾക്കും അനന്തരവനും ഒപ്പമാണ് ഇയാൾ പോയതെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.

English Summary: BSF Man Killed In Gujarat For Protesting Against Daughter's Video, 7 Arrested