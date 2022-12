സോളർ പീഡനം: ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സിബിഐ ക്ലീൻചിറ്റ്; തിരിച്ചടിയിൽ പൊള്ളി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സോളർ പീഡനക്കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സിബിഐ ക്ലീൻചിറ്റ് നൽ‌കിയത് സർക്കാരിനു കനത്ത തിരിച്ചടി. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലാണു സിബിഐ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് സോളർ തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതി കൂടിയായ സ്ത്രീ ആരോപിച്ചത്.

സിബിഐ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇങ്ങനെ:

1) പീഡനം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ക്ലിഫ് ഹൗസിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.

2) പരാതിക്കാരി ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പോയെന്ന മൊഴി നുണ.

3) പീഡനം പി.സി.ജോർജ് കണ്ടെന്ന മൊഴി തെറ്റ്; ജോർജ് ഇക്കാര്യം മജിസ്ട്രേട്ടിന് മുൻപാകെ നിഷേധിച്ചു.

നൂറിലധികം പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെയായിരുന്നു അന്വേഷണം. ആരോപണം നേരിട്ട കെ.സി.വേണുഗോപാൽ, ഹൈബി ഈഡൻ, അടൂർ പ്രകാശ്, എ.പി.അനിൽകുമാർ, അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി എന്നിവർക്കും ക്ലീൻചീറ്റ് ലഭിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും പരാതിക്കാരി അറിയിച്ചു. സിബിഐയുടെ ക്ലീൻചിറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടിയാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

തെളിവില്ലെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തലുകൾ അവഗണിച്ചാണു കേസ് സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറിയത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തൊട്ടുമുൻപുള്ള തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന ആരോപണം അന്നുതന്നെ ബലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിക്ക് ക്ലീന്‍ചിറ്റ് നല്‍കിയ സിബിഐ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. സിപിഎമ്മിനോട് കാലം കണക്കു ചോദിക്കുകയാണെന്നും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളോട് മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുമാപ്പ് പറയണമെന്നും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് സിപിഎമ്മിന്‍റെ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് എ.കെ.ആന്‍റണി പറഞ്ഞു. സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണമാണു സിബിഐ നടത്തിയതെന്നു കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ ‘പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണം വ്യാജം’

പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണം വ്യാജമാണെന്നാണു സിബിഐ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സോളർ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണ കേസിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്. വേണുഗോപാൽ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ റോസ് ഹൗസിലും മറ്റൊരു മന്ത്രിയായിരുന്ന എ.പി.അനിൽകുമാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലും കേരള ഹൗസിലുമായി 3 പ്രാവശ്യം പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണു പരാതി. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ തെളിവൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നാണു സിബിഐ റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രി തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സാക്ഷി വിഡിയോയിൽ പകർത്തിയെന്ന പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയും ശരിയല്ലെന്നു അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.

കെ.സി.വേണുഗോപാൽ

പീഡനസമയത്തു പരാതിക്കാരി ധരിച്ചിരുന്നതായി പറഞ്ഞ 2 സാരികളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പരാതിക്കാരിയോട് അവ ഹാജരാക്കാൻ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകിയില്ലെന്നും സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിലും വിവിധയിടങ്ങളിലും സിബിഐ തെളിവെടുപ്പു നടത്തിയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിനു സഹായകരമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ‘‘സോളർ കേസിൽ സത്യം വിജയിച്ചു. മാധ്യമങ്ങൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തനിക്കെതിരെ പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയം നടത്തി’’ എന്നായിരുന്നു വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രതികരണം.

∙ ‘പീഡനപരാതിയിൽ കഴമ്പില്ല’

യുവതി നൽകിയ പീഡനപരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് സിബിഐ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണു മുൻ മന്ത്രിയും എംഎൽഎയുമായ എ.പി.അനിൽകുമാറിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്. കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിൽ പീഡിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി. എന്നാൽ പീ‍‍ഡനം നടന്നെന്നു പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ അനിൽകുമാർ താമസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി. പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകളും തെളിവുകളും ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

∙ ‘റൂം എടുത്തില്ല, ടിക്കറ്റ് അയച്ചില്ല’

തെളിവില്ലെന്നാണു സോളർ പീഡനക്കേസിൽ അടൂർപ്രകാശ് എംപിക്കെതിരായ കേസിൽ സിബിഐ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. 2018ലാണ് കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. അടൂർ പ്രകാശ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട പ്രമാടം സ്റ്റേഡിയത്തിൽവച്ചു പീഡിപ്പിച്ചെന്നും ബെംഗളൂരുവിലേക്കു വിമാന ടിക്കറ്റ് അയച്ചു ക്ഷണിച്ചുവെന്നുമാണു പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ ഇവ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ബെംഗളൂരുവിൽ അടൂർ പ്രകാശ് റൂം എടുക്കുകയോ ടിക്കറ്റ് അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സിബിഐ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സോളർ പദ്ധതിക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽവച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ഹൈബി ഈഡനെതിരായ സോളർ കേസ് പ്രതിയുടെ പരാതി. ജീവനക്കാരുടെ മൊഴിയെടുത്തെങ്കിലും കേസിനാവശ്യമായ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഹൈബിക്കു സിബിഐ ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകുകയായിരുന്നു.

അടൂർ പ്രകാശ്.

∙ ‘നിയന്ത്രിച്ചത് ദല്ലാള്‍ നന്ദകുമാർ’

സോളര്‍ കേസില്‍ പരാതിക്കാരിയെ നിയന്ത്രിച്ചതു ദല്ലാള്‍ നന്ദകുമാറെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പരാതിക്കാരിയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി വിനുകുമാര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ പീഡന ആരോപണത്തിനു തുടക്കമിട്ട കത്ത് പുറത്തുവിട്ടതു നന്ദകുമാറാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക‌ു പരാതി നല്‍കിയതും നന്ദകുമാറിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ്. ദല്ലാള്‍ നന്ദകുമാറിനെ നിയോഗിച്ചതു സിപിഎം ആണോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു വിനുവിന്റെ ഉത്തരം. ഇയാൾ പിന്നീടു പരാതിക്കാരിയുമായി പിണങ്ങിയിരുന്നു.

English Summary: CBI findings on solar scam accused rape case was backlash for Kerala Government