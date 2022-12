ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തവർക്ക് നേസൽ‌‌ വാക്സീൻ നൽകരുത്: ഡോ. അറോറ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തവർക്ക്, മൂക്കിലൂടെ തുള്ളിയായി നൽകുന്ന കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സീൻ (നേസൽ വാക്സീൻ) നൽകരുതെന്നു നിർദേശം. മുൻകരുതൽ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കുള്ളതാണു നേസൽ വാക്സീനെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് മേധാവി ഡോ. എൻ.കെ.അറോറ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിനു പകരം മൂക്കിലൂടെ തുള്ളിയായി നൽകുന്ന ‘ഇൻകോവാക്’ കോവിഡ് വാക്സീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ വില 800 രൂപ. നികുതിയും ആശുപത്രിയിലെ സർവീസ് ചാർജും ചേരുമ്പോൾ വില ആയിരത്തിനടുത്താകും. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെങ്കിൽ വില 325 രൂപ. രണ്ടിടത്തും 5% ജിഎസ്ടിയുണ്ടാകും. തുടക്കത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും വിതരണമെന്ന് ഉൽപാദകരായ ഭാരത് ബയോടെക് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

‘‘നേസൽ വാക്സീൻ ആദ്യ ബൂസ്റ്റർ ഡോസായാണു നിർദേശിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി മുൻകരുതൽ ഡോസ് നേരത്തേതന്നെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനു നേസൽ വാക്സീൻ നിർദേശിക്കില്ല’’– ഡോ. അറോറ പറഞ്ഞു. ജനുവരി അവസാനത്തോടെ മാത്രമേ നേസൽ വാക്സീൻ ലഭ്യമാകൂ. 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു ബൂസ്റ്റർ ഡോസായാണ് ഇൻകോവാക് നൽകുന്നത്. കോവാക്സിൻ, കോവിഷീൽഡ് തുടങ്ങിയ മറ്റു വാക്സീനുകൾ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഇതു ബൂസ്റ്റർ ഡോസായെടുക്കാം എന്നു നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

