മൂന്നംഗസംഘം ഭർത്താവിനെ മർദിച്ചു; നടി റിയയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു

ഹൗറ ∙ ജാർഖണ്ഡ് നടി റിയ കുമാരി ബംഗാളിലെ ഹൗറയിൽ വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദേശീയപാതയിൽ മോഷണശ്രമം ചെറുക്കുന്നതിനിടെയാണു നടിക്കു വെടിയേറ്റതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊൽക്കത്തയിലേക്കു കുടുംബത്തോടൊപ്പം കാറിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.

റിയ കുമാരി, ഭർത്താവും സിനിമ നിർമാതാവുമായ പ്രകാശ് കുമാർ, 2 വയസ്സുള്ള മകൾ എന്നിവരാണു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. യാത്രയ്ക്കിടെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറോടെ, ക്ഷീണം മാറ്റാനായി ബഗ്നാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മാഹിശ്രേഖ പ്രദേശത്തു പ്രകാശ് കാർ നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങി. ഈ സമയം സ്ഥലത്തെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം ഇദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു, വസ്തുവകകൾ മോഷ്ടിക്കാനും ശ്രമിച്ചു.

ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാനായി റിയ കാറിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അക്രമിസംഘം വെടിയുതിർത്തു. റിയയ്ക്കു വെടിയേറ്റതോടെ സംഘം അവിടെനിന്നു കടന്നുകളഞ്ഞു. റിയയെ രക്ഷിക്കാനായി സഹായം തേടി പ്രകാശ് 3 കിലോമീറ്ററോളം കാറോടിച്ചു പോയി. ദേശീയപാതയ്ക്കരികിൽ കണ്ട നാട്ടുകാരോടു സംഭവം വിവരിച്ചു. അവർ സമീപത്തെ എസ്‌സിസി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ റിയ മരിച്ചതായി ഡോക്ടർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും റിയയുടെ ഭർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രകാശ് സഹായം ചോദിച്ച നാട്ടുകാരെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും. കാർ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചെന്നും പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു.

