‘വലിയ ആസൂത്രണം; അസ്ഹറുദീനും ഫിറോസും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടു’

കൊച്ചി ∙ കേരളത്തിൽനിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നും ഐഎസിലേക്കു നിരവധിപ്പേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതിന് അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദീനും ഷെയ്ഖ് ഹിദായത്തുല്ലയും (ഫിറോസ് ഖാൻ) ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പദ്ധതിയിട്ടെന്ന് എൻഐഎ. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് എൻഐഎ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ അന്വേഷണസംഘം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഐഎസ് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റേതാണു റിപ്പോർട്ട്.

മുഖ്യപ്രതി മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദീൻ, 2019ൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഈസ്റ്റർദിന സ്ഫോടനം നടത്തിയ ഭീകരരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെന്നു കണ്ടെത്തി. ഇയാൾ കോയമ്പത്തൂരിലെ മതകേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിരവധി യുവാക്കളെ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. കോയമ്പത്തൂരിലെ മതകേന്ദ്രത്തിൽ അസ്ഹറുദീൻ പതിവു സന്ദർശകനായിരുന്നു. ഇവിടെവച്ചാണു മറ്റു പ്രതികളെ കാണുന്നതും തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതും. 2016 മുതൽ അസ്ഹറുദീൻ തീവ്ര സലഫി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു.

ഇന്റർനെറ്റിൽനിന്നു ഭീകരരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചു. എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സമൂഹമാധ്യമ ചാറ്റിങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അസ്ഹറുദീൻ നിരവധി ശ്രീലങ്കൻ വ്യക്തികളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു. ഭീകര നേതാവ് സഹ്‌റാൻ ഹാഷിമിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും അസ്ഹറുദീന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിലുണ്ടെന്നു ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. പ്രതികൾ 2 പേരും 2017 മുതൽ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചതിന്റെയും കൂട്ടാളികളുമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

ഐഎസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയതിന്റെ വിവരങ്ങളും കിട്ടി. ശ്രീലങ്കയിലെ ഐഎസ് നേതാക്കളായിരുന്ന മുഹമ്മദ് നൗഷനും സെഹ്‌റാൻ ഹാഷിമുമായും ഇവർ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്നു. 2019 മാർച്ച് 3ന് മുഹമ്മദ് നൗഷൻ, അസ്ഹ‍റുദീനുമായി നടത്തിയ ചാറ്റിൽ “വലിയ ആസൂത്രണം നടക്കുന്നു’’ എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നത്രെ. ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നു മറുപടി നൽകി.

2019 ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ കൊളംബോയിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ചാവേർ ബോംബർമാരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നൗഷനും സെഹ്‌റാൻ ഹാഷിമും. ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ചാറ്റിങ്ങെന്നും അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കി. സെക്‌ഷൻ 120 ബിഐപിസി (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന), 1967ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമത്തിലെ സെക്‌ഷൻ 38, 39 എന്നിവ പ്രകാരം റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ തള്ളണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് അസ്ഹറുദീനും ഫിറോസ് ഖാനും കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Muhammad Asruddin, Sheikh Hidayatullah had planned terrorist attack in South India says NIA