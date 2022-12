ബനഡിക്ട് പതിനാറാമന്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ; പ്രാർഥിക്കണം: ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ∙ പോപ് എമിരിറ്റസ് ബനഡിക്ട് പതിനാറാമന്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. വത്തിക്കാനിലെ വസതിയില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചുകാരനായ ബനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ.

ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ അദേഹത്തെ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ബനഡിക്ട് പതിനാറാമന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനായി പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നും ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്‍റെ പിന്‍ഗാമിയായി 2005 ഏപ്രില്‍ 19 ന് നിയുക്തനായ ബനഡിക്ട് 2013 ഫെബ്രുവരിയില്‍ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

600 വര്‍ഷത്തിനിടെ കത്തോലിക്ക സഭയില്‍ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്ത മാര്‍പാപ്പയാണ് ബനഡിക്ട് പതിനാറാമന്‍. തുടര്‍ന്ന് പോപ് എമെരിറ്റസ് എന്ന പദവിയില്‍ വത്തിക്കാന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സിലെ വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിയുന്നത്.

