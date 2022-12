1964–ൽ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മരണ ശേഷം, പാർലമെന്റ് സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരനായ ജനസംഘ് നേതാവ് എ.ബി വാജ്പേയി ലോക്സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു- ‘‘സങ്കൽപ്പിക്കാനാകാത്തതും അസാധ്യവുമായ കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു ചേർത്ത നേതാവായിരുന്നു നെഹ്റു’’ എന്നാണ് വാജ്പേയി അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ‘‘നെഹ്റുവിന്റെ നഷ്ടം ഒരു കുടുംബത്തിനോ സമുദായത്തിനോ ഒരു പാര്‍ട്ടിക്കോ മാത്രമല്ല, ‘ആ രാജകുമാരൻ നിത്യമായ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോയതിൽ’ മുഴുവൻ രാജ്യവും ദുഃഖത്തിലാണ്’’, എന്നും വാജ്പേയി പറഞ്ഞു. അതിന് 13 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 1977ൽ – കോൺഗ്രസുകാരനല്ലാത്ത ആദ്യ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി വാജ്പേയി തന്റെ ഓഫിസിലെത്തിയപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ‘‘ഇവിടെയിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ ചിത്രമെവിടെ?’’ മുന്‍പു പലതവണ വന്നിട്ടുള്ള മുറിയായതിനാൽ ആ ചിത്രം അദ്ദേഹം മുൻപും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമല്ല, പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന 16 വർഷവും 286 ദിവസവും രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചയാൾ എന്ന നിലയിലും നെഹ്റുവിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണം മാറിയപ്പോൾ പുതിയ ഭരണാധികാരിക്ക് അനിഷ്ടമായാലോ എന്ന് കരുതി നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രമെടുത്തു മാറ്റുകയായിരുന്നു ഓഫിസിന്റെ ചുമതലക്കാർ. എന്നാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം അവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു വാജ്പേയിയുടെ നിർദേശം.

എ.ബി വാജ്പേയി (ഫയൽ ചിത്രം)

2018 ജൂൺ 11–ന് എയിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാജ്പേയി ഓഗസ്റ്റ് 16–നാണ് അന്തരിക്കുന്നത്. ജൂണിലും ഓഗസ്റ്റിലും എയിംസിൽ എത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാജ്പേയിയുടെ സമാധിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ 10 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ താപനില. മരംകോച്ചുന്ന ആ തണുപ്പിലും പാന്റ്സും ടീ ഷർട്ടുമിട്ട് നഗ്നപാദനായി ‘സദൈവ് അടലി’ലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും ഒപ്പം പുകഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത ആർഎസ്എസ്–ബിജെപി എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി–നെഹ്റു കുടുംബം വാജ്പേയിയെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? എന്തായിരുന്നു വാജ്പേയിക്ക് ഗാന്ധി–നെഹ്റു കുടുംബത്തോടുള്ള സമീപനം? പരിശോധിക്കാം.

∙ രാജീവ് ഗാന്ധിയും എ.ബി വാജ്പേയിയും

രാജീവ് ഗാന്ധിയേക്കാൾ 20 വയസ്സോളം മുതിർന്നയാളായിരുന്നു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി. 1991–ൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വാജ്പേയി പറഞ്ഞത്, തനിക്ക് തന്റെ ഇളയ സഹോദരനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതു പോലെയാണ് എന്നാണ്. രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണം അറിയാനായി വാജ്പേയിയെ സമീപിച്ച അനുഭവം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കരൺ‌ ഥാപ്പർ വാജ്പേയിയുടെ മരണവേളയിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘‘രാജീവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരു നേതാവായി എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട. കാരണം, അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ‌ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ കഴിയാതെ പോവും. ഒരുപക്ഷേ പൊതുജീവിതത്തിൽ മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത രാജീവിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം. അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഓകെ ആണെങ്കില്‍ ഞാൻ സംസാരിക്കാം’’, തുടർന്നായിരുന്നു ആരോഗ്യാവസ്ഥ മനസിലാക്കി രാജീവ് ഗാന്ധി അമേരിക്കയിലേക്ക് തന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് അയച്ച കാര്യം വാജ്പേയി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. രാജീവ് ഗാന്ധി അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ലോകമറിയണമെന്നായിരുന്നു വാജ്പേയി ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നും ഥാപ്പർ പറയുന്നു.

വാജ്പേയിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ‘‘എന്റെ വൃക്കകൾ തകരാറിലായി. കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശം. എങ്ങനെയോ രാജീവ് ഇതിനെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്നെ ഓഫിസിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയും യുഎൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലെ പൂർണ അംഗമായി. ന്യൂയോർക്കിൽ നടത്തിയ ചികിത്സാ ചെലവ് പൂർണമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുകയും ചെയ്തു. പൂർണമായും സുഖപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയത്’’. രാജീവ് ഗാന്ധിയും വാജ്പേയിയും തമ്മില്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പല റിപ്പോർട്ടുകളും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നു മാത്രമായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി തന്റെ ‘ജീവൻ രക്ഷിച്ചതി’നെക്കുറിച്ചുള്ള വാജ്പേയിയുടെ വാക്കുകൾ.

സോണിയ ഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി (ഫയൽ ചിത്രം)

രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യന്‍‌ എയർലൈൻസിൽ പൈലറ്റായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ വാജ്പേയിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. എല്ലാക്കാലത്തും വാജ്പേയിയോട് സ്നേഹബഹുമാനം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയെന്ന് ‘ദി അൺടോൾഡ് വാജ്പേയി: പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് പാര‍‍ഡോക്സ്’ എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ എൻ.പി. ഉല്ലേഖ് പറയുന്നുണ്ട്.

ഊഷ്മളതയുള്ള, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു രാജീവെന്ന് വാജ്പേയി ഓർക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ വിമാനത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ‌ രാജീവ് അദ്ദേഹത്തോട് കൈകൾ കൂപ്പി ‘നമസ്കാരം’ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് വാജ്പേയിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസിലായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നീടൊരിക്കൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയേയും സോണിയാ ഗാന്ധിയേയും മക്കളെയുമൊന്നിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിൽകണ്ടുവെന്നും രാജീവിന്റെ ലാളിത്യവും മറ്റും കണ്ട് അദ്ഭുതപ്പെട്ടെന്നും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.

∙ പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസുകാരൻ, പക്ഷേ വാജ്പേയി വിളി കേട്ടു

1994. ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഇന്ത്യ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് കൺ‌ട്രീസിന്റെ (ഐഒസി) സഹായത്തോടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടു വന്ന സമയം. പി.വി നരസിംഹ റാവുവാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. ഇന്ത്യയെ കശ്മീർ‌ വിഷയത്തിൽ താക്കീത് ചെയ്യണം എന്നതാണ് പ്രമേയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഐഒസിക്ക് പുറമെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്തുണ പാക്കിസ്ഥാനുണ്ട്. ഈ പ്രമേയം പാസായാൽ അത് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധമടക്കം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സിലിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരികയും ചെയ്യും. പാക്കിസ്ഥാന്റെ നീക്കം പൊളിക്കാനുള്ള സംഘത്തെ നയിക്കാൻ റാവുവിന്റെ ആലോചന ചെന്നുനിന്നത് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളിലൊരാളായ എ.ബി വാജ്പേയിയിലാണ്.

പി.വി നരസിംഹ റാവു (ഫയൽ ചിത്രം)

റാവുവിന്റെ അഭ്യർഥന വാജ്പേയി കൈക്കൊണ്ടു. വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നത്തെ ഉപ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സൽമാൻ ഖുർഷിദ്, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയവരുടെ സംഘം പാക്കിസ്ഥാനെ ‘നേരിടാൻ’ യുഎന്നിലെത്തി. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാതെ ഏക സ്വരത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്ന് തങ്ങൾ പൊരുതിയതെന്ന് വാജ്പേയിയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സൽമാൻ ഖുർഷിദ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. ഇറാൻ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ താത്പര്യത്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നത് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അന്നത്തെ സംഭവം. ഭരണപക്ഷത്തെ അട്ടിമറിച്ച് ഭരണം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കണം എന്നതായിരുന്നില്ല വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഖുർഷിദ് പറയുന്നു.

∙ ഇന്ദിരയും വാജ്പേയിയും

‘‘നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ മേൽ പൂർണ വിജയം നേടുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നയിക്കണം. ഈ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാരിന് കൂടുതൽ അധികാരമെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മടികൂടാതെ അതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതാണ്’’, 1971–ലെ ബംഗ്ലദേശ് വിമോചന യുദ്ധത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ നിരുപാധികം കീഴടക്കിയ ശേഷം ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്ക് ലോക്സഭയിൽ നൽകിയ അഭിനന്ദന പ്രസംഗത്തിൽ ബിജെപിയുടെ പഴയ രൂപമായ ജനസംഘിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്ന വാജ്പേയി പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ‘ലോങ് ലിവ് ബംഗ്ലാ, ലോങ് ലിവ് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെയാണ് അന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെ സഭയിൽ‌ വരവേറ്റത്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുമായി എപ്പോഴും വാജ്പേയി കൊമ്പു കോർത്തിരുന്നു. അടിയന്തരവാസ്ഥക്കാലത്ത് ജയിലിലും അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 1977–ൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്കേറ്റ പരാജയത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം അവരെ സന്ദർശിച്ചെന്നും യാതൊരു വിധത്തിലും സർക്കാർ അവർക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന്ഉറപ്പു നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായി ഇരുചേരികളിലായിരിക്കുകയും പോരടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായി നല്ല ബന്ധം ഇരുവരും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി മരിച്ചപ്പോൾ വാജ്പേയി നടത്തിയ പ്രസംഗവും ഇതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗിയായല്ല, മറിച്ച് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു സഹപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. ‘‘എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ‌ മിസിസ് ഗാന്ധിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴൊക്കെ അറിയാത്ത ഏതോ ഭയം അവരെ പിടികൂടിയതു പോലെയായിരുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിന്റെ കോണിലെവിടെയോ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ മേലും അവർക്കൊരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഒന്നും വിട്ടുപറഞ്ഞുമില്ല. തനിക്കെതിരെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നാലോ എന്നോർത്തിട്ടാവാം അത്. ഇന്ദിരാജിയുടെ വ്യക്തിത്വവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും വിലയിരുത്തണമെങ്കില്‍ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആഴത്തിൽ മനസിലാവണം’’, എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

∙ നാടകമെന്ന് ബിജെപി, ‘രാജധർമ’ ഓർമിപ്പിക്കാനെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്

മഹാത്മാ ഗാന്ധി, ജവഹർലാല്‍ നെഹ‌്റു, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി, ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി, ചൗധരി ചരൺ സിങ്, ജഗ്ജീവൻ റാം എന്നിവരുടെ സമാധിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയതിനൊപ്പമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വാജ്പേയിയുടെ സമാധിയായ സദൈവ് അടലിലെത്തിയും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത്. ഗുജറാത്ത് കലാപസമയത്ത്, ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്ന് മോദിയെ ഓർമിപ്പിച്ച വാജ്പേയിയുടെ ‘രാജധർമ’ പ്രയോഗം രാഹുലിന്റെ സന്ദർശനം കൊണ്ടെങ്കിലും ബിജെപിയും മോദിയും ഓർമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായാണ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സുപ്രിയ ഷ്രിനാട്ടെ പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചത്. അതേ സമയം, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വാജ്പേയിയെ അവഹേളിക്കുകയും നേതാവ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാടകമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടേതെന്ന് ബിജെപി വിമർശിച്ചു. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കെല്ലാം ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് വഴി പോന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നരസിംഹ റാവുവിന് അഞ്ജലി അർപ്പിക്കാതിരുന്നതെന്നും ബിജെപി ആരാഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ ഓഫിസിലുള്ള നാല് എഐസിസി കോ–ഓര്‍ഡിനേറ്റർമാരിലൊരാളായ ഗൗരവ് പാന്ഥി‌യാണ് വാജ്പേയിക്കെതിരെ വിമർശനമുയർത്തിയത്. ട്വിറ്ററിലായിരുന്നു പാന്ഥിയുടെ വിമർശനം. അതിങ്ങനെ: ‘1942–ല്‍ മറ്റ് എല്ലാ ആർഎസ്എസുകാരേയും പോലെ എ.ബി വാജ്പേയിയും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ബഹിഷ്കരിക്കുകയും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ബ്രിട്ടിഷുകാർക്ക് വിവരം നൽകുന്ന ‘ഇൻഫോമർ’ ആയും പ്രവർത്തിച്ചു. നെല്ലി കുട്ടക്കൊല ആയാലും ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കലായാലും ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കിവിടുന്നതില്‍ വാജ്പേയി പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഇന്നത്തെ ബിജെപി നേതാക്കൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലും പോലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് ഉപമിക്കുന്നത് കാരണമുണ്ട്. അവർ വി.ഡി സവർക്കറോടും വാജ്പേയിയോടും എം.എസ് ഗോൾവാൾക്കറോടുമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഉപമിക്കാറുള്ളത്. അവർക്ക് സത്യമറിയാം എന്നതുകൊണ്ടാണത്’. ഇതായിരുന്നു പാന്ഥിയുടെ ട്വീറ്റ്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ തയാറായില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രാഹുൽ ഗാന്ധി വാജ്പേയിയുടെ സമാധി സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരമൊരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് അനുചിതമായിപ്പോയെന്ന വിലയിരുത്തലുകളും ഉണ്ടായി. ‘‘വ്യക്തിപരമായി പറയുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പാര്‍ട്ടിയുടേതല്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായം പാർട്ടി പറയുന്നതോ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നതോ ആണ്’’, എന്ന് സുപ്രിയ ഷ്രിനാട്ടെയും വ്യക്തമാക്കിയതോടെ പാന്ഥിക്ക് ട്വീറ്റ് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു.

എന്നാൽ, ആദ്യമായല്ല ബിജെപിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും രണ്ടാംനിര നേതാക്കളിൽ നിന്നും എതിരാളികളുടെ പ്രധാന നേതാക്കൾക്കെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഖർഗെയുടെ ഓഫിസിലെ എഐസിസി പ്രതിനിധിയാണ് വാജ്പേയിക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്നതെങ്കിൽ, ഖർഗെയുടെ മകനും എംഎൽഎയുമായ പ്രിയാങ്ക് ഖർഗെ ആയിരുന്നു നേരത്തേ ഈ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ബിജെപി നേതാവ് സി.ടി രവി നെഹ്റുവിനെ അധിക്ഷേപിച്ചു സംസാരിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയായായിരുന്നു പ്രിയാങ്കിന്റെ പ്രസ്താവന. നെഹ്റു ഹുക്ക വലിച്ചിരുന്നു എന്നും അതിനാൽ കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫിസിൽ ഹുക്ക ബാർ തുറക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ബിജെപി േദശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ സി.ടി രവിയുടെ പ്രസ്താവന. ഇതിനു മറുപടിയായി ‘പുകവലിക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ല. തന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ താൻ രണ്ടു ഗ്ലാസ് വിസ്കി കഴിക്കാറുണ്ടെന്ന് വാജ്പേയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മദ്യം കഴിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് ഇവർ പറയുമോ? ഈ രീതിയിലെങ്കിൽ ബിജെപി എല്ലാ ബാറിനും വാജ്പേയിയുടെ പേരിടുമോ?’ എന്നായിരുന്നു പ്രിയാങ്ക് ഖർഗെയുടെ ചോദ്യം.

2014-ലെ ലോക്സഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (ഫോട്ടോ - AFP PHOTO / STR)

∙ മോദിയും വാജ്പേയിയും സോണിയയുടെ കണ്ണിൽ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരാണത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗാന്ധി, നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നപ്പോഴും ബിജെപിക്കുള്ളിൽനിന്ന് എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളായിരുന്നു എതിർപ്പിനിടയാക്കിയത്. അതാകട്ടെ, വാജ്പേയിയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുമായിരുന്നു. 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണത്തിനിടെ, ‘കറപുരളാത്തവനെന്ന് പുറമെ പറയുമെങ്കിലും രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചത് നമ്പർ വൺ അഴിമതിക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു’ എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. എന്നാൽ മോദിയെപ്പോലൊരാൾ ഒരിക്കലും രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കർണാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപി ശ്രീനിവാസ പ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചത്. ‘‘വലിയ നേതാക്കളായ വാജ്പേയി പോലും രാജീവ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് നിരവധി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ എൽടിടിഇ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ്. അല്ലാതെ അഴിമതി ആരോപണം മൂലം മരിച്ചുപോയതല്ല. മോദിജിയോട് ബഹുമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ, രാജീവ് ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല’’ എന്നായിരുന്നു ശ്രീനിവാസ പ്രസാദിന്റെ പ്രസ്താവന.

സോണിയ ഗാന്ധി, എ.ബി വാജ്പേയി (ഫയൽ ചിത്രം)

രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾക്ക് സോണിയാ ഗാന്ധി മോദിയെ വിമർശിച്ചതും വാജ്പേയിയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു. വാജ്പേയിയെ പോലുള്ളവർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കസേരയുടെ മഹത്വം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. ഒരു സ്വകാര്യ ടിവി ചാനൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് 2018–ൽ സോണിയാ ഗാന്ധി വാജ്പേയിയേയും മോദിയേയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘‘പാർലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങളോട് വാജ്പേയിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഇടമുണ്ട്. അല്ലാതെ ഏകഭാഷണമല്ല. നിലവിലെ സ്ഥിതി ഇത്തരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയില്ല എന്നതാണ്. അത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശമാണ്. വാജ്പേയിയുമായി വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു’’– തനിക്ക് മോദിയെ വ്യക്തിപരമായി അറിയില്ലെന്നും സോണിയാ ഗാന്ധി ഈ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ‘‘എനിക്കദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ല. വ്യക്തിപരമായി അറിയില്ല. പാർലമെന്റിലോ ഏതെങ്കിലും പരിപാടികൾക്കോ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല’’.

∙ വാജ്പേയിയെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ മടിക്കാത്ത സോണിയ

രാഷ്ട്രീയമായി എതിർചേരിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും വാജ്പേയിയും ഗാന്ധി കുടുംബവും പരസ്പര ബഹുമാനം എല്ലാ സമയത്തും പുലർത്തിയതായി കാണാം. രാജീവ് ഗാന്ധിയെയും സോണിയാ ഗാന്ധിയെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ വാജ്പേയി മടികാണിച്ചിരുന്നില്ല. വാജ്പേയി എന്ന ‘സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനെ’ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ സോണിയാ ഗാന്ധിയും പിശുക്കിയിട്ടില്ല. അതേ വഴി തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നത് എന്നതാണ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു സോണിയാ ഗാന്ധി. ‘ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം എത്രത്തോളം ഊർജദായകമാണ് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് സോണിയാ ഗാന്ധി’ എന്നായിരുന്നു 2003–ൽ അദ്ദേഹം അവരെ പ്രകീർത്തിച്ചത്. 2001–ൽ ഭീകരവാദികൾ പാർലമെന്റ് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ സോണിയാ ഗാന്ധി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയ കാര്യവും വാജ്പേയി അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്, എ.ബി വാജ്പേയി എന്നിവർ (ഫയൽ ചിത്രം)

‘ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഉന്നത വ്യക്തിത്വം’ എന്നായിരുന്നു വാജ്പേയി അന്തരിച്ചപ്പോൾ സോണിയാ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചത്. ‘പാർലമെന്റേറിയൻ, കേന്ദ്ര മന്ത്രി, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ആ മൂല്യബോധം പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ടെ’ന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം വലിയ ശൂന്യതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഒരു മികച്ച പ്രാസംഗികനും ഉന്നതമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നേതാവും ദേശസ്നേഹിയുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ താത്പര്യമായിരുന്നു എല്ലാത്തിലും വലുത്. മഹാമനസ്കനായ, വിശാലഹൃദയനായ നേതാവായിരുന്നു വാജ്പേയി. മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളോടായാലും വിദേശ സർക്കാരുകളോട് ആയാലും സഖ്യകക്ഷികളോടായാലും സഹപ്രവർത്തരോടായാലും എല്ലാവരോടും ഇടപെടുന്നത് ബഹുമാനത്തോടും അടുപ്പത്തോടുമാണ്’, സോണിയാ ഗാന്ധി അനുസ്മരിച്ചു.

‘ഇന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവരുടെ മഹാനായ പുത്രനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ് അടൽജി. അദ്ദേഹത്തെ മിസ് ചെയ്യും’, എന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി അനുശോചിച്ചു കൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

