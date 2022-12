കെ.സുധാകരന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ത്?; ഇത് ഗൂഢാലോചന: രോഷത്തോടെ ലീഗ്

തിരുവനന്തപുരം∙ അരിയില്‍ ഷുക്കൂര്‍ വധത്തില്‍ മുസ്​ലിം ലീഗ് നേതാവ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ടെന്ന ആരോപണം അസംബന്ധമെന്ന് പി.എം.എ സലാം. ആരോപണത്തിനു പിന്നില്‍ ഗൂഢാലോചന, നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകും. പ്രേരിപ്പിച്ചതാരെന്നും ഗൂഢാലോചനക്കാര്‍ ആരെന്നും കണ്ടെത്തണമെന്നും പി.എം.എ. സലാം പറഞ്ഞു. ആരോപണം ഗൗരവമുള്ളതെന്ന സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവന ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയാക്കി. യുഡിഎഫ് യോഗത്തില്‍ ഉന്നയിക്കും, സുധാകരന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കും. ആരോപണം ഗൗരവമുള്ളതെന്ന ലീഗിന്റെ അതേ നിലപാടാവും സുധാകരനെന്നും സലാം പറഞ്ഞു.



അരിയില്‍ ഷുക്കൂര്‍ വധക്കേസില്‍ പി.ജയരാജനെ രക്ഷിക്കാന്‍ പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ടെന്ന കണ്ണൂരിലെ അഭിഭാഷകന്‍ ടി.പി. ഹരീന്ദ്രന്‍റെ ആരോപണം യുഡിഎഫില്‍ പുകയുകയാണ്. ആരോപണം ഗൗരവമുള്ളതെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് കെ.സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞതാണ് ലീഗിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

കേസിൽ പി.ജയരാജനെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താമെന്ന് പൊലീസിന് ഉപദേശം നൽകിയെങ്കിലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എസ്പിയെ വിളിച്ച് അതൊഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചെന്നായിരുന്നു ഹരീന്ദ്രന്റെ ആരോപണം. അരിയില്‍ ഷുക്കൂര്‍ വധക്കേസില്‍ പി.ജയരാജനെ രക്ഷിക്കാന്‍ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ടുവെന്ന ആരോപണത്തിനു പിന്നില്‍ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് മുസ്‍ലിം ലീഗ് അഭിഭാഷക സംഘടനയും നിലപാട് എടുത്തു. ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷക സംഘടന പതിനാറ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ പരാതി നല്‍കി.

English Summary: Shukoor murder case: What is Sudhakaran's intention. This is a conspiracy