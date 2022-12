യുവാവു കുത്തേറ്റു മരിച്ച സംഭവം; 5 മാസത്തിനു ശേഷം പ്രതി അറസ്റ്റിൽ: കമ്മിഷണർക്ക് ആശ്വാസം

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം ടൗൺഹാളിനു സമീപം റസ്റ്ററന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയവർ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ യുവാവു കുത്തേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി 5 മാസത്തിനു ശേഷം അറസ്റ്റിൽ. എറണാകുളം മുളവുകാട് ചുങ്കത്ത് വീട്ടിൽ സുരേഷിനെ (38) ആണു ‌സെൻട്രൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൊല്ലം ചവറ നീണ്ടകര മേരിലാൻഡ് എഡിസൺ ഡെയ്ൽ എഡിസണെ (37) കുപ്പി പൊട്ടിച്ചു കുത്തിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിനു ശേഷം സുരേഷ് ഒളിവിൽപോയി. എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസിന് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന കൊലപാതകക്കേസ് പ്രതിയെയും സ്ഥലം മാറി പോകും മുൻപു തന്നെ പിടികൂടാനായ ആശ്വസത്തിലാണ് കമ്മിഷണർ സി.എച്ച്.നാഗരാജു.



നഗരത്തിലെ ബവ്റിജസ് ഔട്‌ലെറ്റിൽ മദ്യം വാങ്ങാനെത്തിയതാണു പ്രതിക്കു വിനയായത്. സംശയം തോന്നിയ ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചതോടെ പൊലീസ് എത്തി പിടികൂടി. സ്ഥിരം മദ്യപാനിയായ പ്രതിയുടെ ചിത്രമുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാ ബവ്റിജസ് ഔട്‌ലെറ്റുകളിലും പൊലീസ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. നഗരത്തിൽ എത്തിയാൽ മദ്യപിക്കാൻ എത്തുമെന്ന ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസിന്റെ പദ്ധതി ഇതോടെ വിജയകരമായി. കോയമ്പത്തൂരിലുൾപ്പെടെ ഹോട്ടൽ ജോലി ചെയ്താണ് ഇയാൾ ഒളിവു ജീവിതം നയിച്ചത്.

തുടർ കൊലപാതകങ്ങൾ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസിനെ വിമർശനങ്ങളുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് 10ന് രാത്രി 8.45ന് കൊലപാതകം നടന്നത്. നോർത്ത് മേൽപാലത്തിനു സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. റസ്റ്ററന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ എഡിസണും സുരേഷും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാവുകയും കയ്യിലിരുന്ന മദ്യക്കുപ്പി പൊട്ടിച്ചു സുരേഷ് എഡിസന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തുകയുമായിരുന്നു. കുത്തേറ്റ എഡിസൺ റസ്റ്ററന്റിനു പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും കുഴഞ്ഞുവീണു. 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സെൻട്രൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും പ്രതി സ്ഥലം വിട്ടു.

സംഭവശേഷം സമീപത്തെ ലോഡ്ജിലെത്തിയ സുരേഷ് ബാഗുമെടുത്തു കടന്നുകളഞ്ഞു. മുറി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആധാർ കാർഡിൽ നിന്നാണു പൊലീസ് സുരേഷിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സ്ഥിരമായി ഒരിടത്തു തങ്ങുന്ന സ്വഭാവം ഇയാൾക്കില്ലാത്തതും ബന്ധുക്കളുമായി അടുപ്പമില്ലാത്തതും ആരുമായും സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കാത്തതുമാണു പ്രതിയിലേക്കെത്താൻ തടസമായത്. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലാത്തതിനാൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചു പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനും പൊലീസിനു കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്നു പ്രതിക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നോട്ടിസും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

മോഷണം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണു സുരേഷ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പൊന്നാരിമംഗലം ടോൾ പ്ലാസയ്‌ക്കു സമീപത്തെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ചു പരുക്കേൽപ്പിച്ചു കവർച്ച നടത്തിയ കേസിൽ പിടിയിലായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു കൊലപാതകം.

