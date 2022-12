ഇ.പിക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരാതി: നടപടിക്ക് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടി

തിരുവനന്തപുരം∙ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണം അന്വേഷിക്കണമെന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതിയിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിജിലൻസ്, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടി. ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോബിൻ ജേക്കബാണ് വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും ആവശ്യമായ അനുമതികൾ വാങ്ങാതെയുമാണ് കണ്ണൂരിലെ ആന്തൂർ നഗരസഭയുടെ പ്രദേശത്ത് വൈദേകം എന്ന റിസോർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. റിസോർട്ട് നിർമാണത്തിനും നടത്തിപ്പിനും വേണ്ട പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. റിസോർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു നിയമസാധുത ഇല്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും നഗരസഭ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല. മുൻ മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപഴ്സനും സെക്രട്ടറിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് റിസോർട്ട് പ്രവർത്തനത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്.

വൈദേകം റിസോർട്ടിന്റെ നിർമാണത്തിൽ ഗുരുതരമായ അഴിമതിയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അടക്കമുള്ള നിയമലംഘനങ്ങളും നടന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്. റിസോർട്ടിന്റെ നിർമാണം, നിർമാണത്തിനു പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്, നിർമാണത്തിന് ഒത്താശ നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, റിസോർട്ട് ഉടമകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കും കലക്ടർക്കും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Youth Congress complaint against EP: Vigilance seeks permission of Home Department to take action