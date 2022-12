‘പ്രസ്താവന ആരുടെയും പ്രേരണയാൽ അല്ല; ആരുടെയും കോളാമ്പിയാകേണ്ടതില്ല’

കണ്ണൂർ∙ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകന്‍‍ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റത്തിൽനിന്നു സിപിഎം നേതാവ് പി.ജയരാജനെ രക്ഷിക്കാൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ടെന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിൽ വിശദീകരണവുമായി അഡ്വ. ടി.പി.ഹരീന്ദ്രൻ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് എതിരായ പ്രസ്താവന ആരുടെയും പ്രേരണയാൽ അല്ലെന്നും ആരുടെയും കോളാമ്പിയാകേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരാളും തന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആരോപണം മുൻ ഡിവൈഎസ്പി പി.സുകുമാരൻ നിഷേധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലമെന്നും ഹരീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ‘‘വിഷയത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രാഷ്ട്രീയ ധാർമികത കാണിച്ചിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ ഭാഗമാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഇടപെടൽ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതിക്കൊപ്പം നിന്നു. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ വിളിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു’’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ടി.പി.ഹരീന്ദ്രന്റെ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി ടി.പി.ഹരീന്ദ്രന്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. കേസിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ ഡിവൈഎസ്പി പി.സുകുമാരൻ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Ariyil Shukoor Murder Case: Adv TP Hareendran on his allegations against PK Kunhalikutty