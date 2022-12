സ്റ്റോക്കോം ∙ സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗും ബ്രിട്ടിഷ്–അമേരിക്കൻ കിക്ക് ബോക്‌സർ‌ ആൻഡ്രൂ ടൈറ്റും തമ്മിൽ ട്വിറ്ററിൽ വാക്പോര്. ഗ്രേറ്റയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് പോരിനു തുടക്കമിട്ട ആൻഡ്രൂവിനു മുഖമടച്ചുള്ള മറുപടി കിട്ടിയതു ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾ ആഘോഷിച്ചു. വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ആൻഡ്രൂവും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾക്കു കുപ്രസിദ്ധനായ ആൻഡ്രൂ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വിവാദപുരുഷനാണ്. ഇതേത്തുടർന്നു മിക്ക സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നും വിലക്കു നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഇലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്ററിനെ ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് ആൻഡ്രൂവിന്റെ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. കാറുകളിലെ പുക സൃഷ്ടിക്കുന്ന മലിനീകരണമാണ് ഗ്രേറ്റ–ആൻഡ്രൂ തർക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.

‘‘ഹലോ ഗ്രേറ്റ, എനിക്ക് 33 കാറുണ്ട്. ബുഗാട്ടി, ഫെരാരി എന്നിവ അതിൽ ചിലതുമാത്രം. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം തരിക. എന്റെ മുഴുവൻ കാർ ശേഖരത്തെ പറ്റിയും അവയുടെ ഭീമമായ പുറന്തള്ളലിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിലേക്ക് അയച്ചു തരാം.’’– ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രേറ്റയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ആൻഡ്രൂ കുറിച്ചു. കാറിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ചിത്രവും ട്വീറ്റിനൊപ്പം ചേർത്തിരുന്നു.

ആൻഡ്രൂവിനു ചുട്ട മറുപടിയുമായി ബുധനാഴ്ച ഗ്രേറ്റ രംഗത്തെത്തി. ആണധികാരഘോഷണം നടത്തുന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസക്കാരെ രൂക്ഷമായി കളിയാക്കുന്ന നാടൻവിശേഷണം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മറുപടി. smalld***energy@getalife.com എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കാനായിരുന്നു ഗ്രേറ്റയുടെ നിർദേശം. ഗ്രേറ്റയെ പിന്തുണച്ചും ആൻഡ്രൂവിനെ വിമർശിച്ചും ധാരാളം പേർ അണിനിരന്നു.

ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയാക്കില്ലെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു ആൻഡ്രൂ. മേലങ്കി ധരിച്ച്, പുകയൂതിക്കൊണ്ടുള്ള 2 മിനിറ്റ് വിഡിയോയാണ് ആൻഡ്രൂ പങ്കുവച്ചത്. ‘‘ഗ്രേറ്റയെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് ശരിക്കും എനിക്കാഗ്രഹമില്ല. (എനിക്കൊരു പീത്‌സ കൊണ്ടുവരൂ. പുനരുപയോഗിക്കാത്ത പെട്ടിയിലാണു കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം) അളവുകളുടെ അടിമയാണെന്ന് അവളൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും അവർക്കതൊന്നു പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം’’– ആൻഡ്രൂ കുറിച്ചു.

